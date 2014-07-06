وعاء معدني سعة 4 لتر لتحضير ما يصل إلى 1300 غ من العجين

وعاء معدني كبير سعة 4لتر لعجن ما يصل إلى 1300 غ من العجين، أي لتخضير 4 بيتزا بحجم 12 بوصة أو رغيفين من الخبز دفعة واحدة. يسهل المقبض المعدني حمل الجهاز والسكب منه، كما يحمي الغطاء المانع للطرطشة تتطاير المكونات أثناء الاستخدام.