الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Series 2000

جهاز ترطيب الهواء

HU4811/30
1 الجوائز
  • ترطيب صحي ترطيب صحي ترطيب صحي
    -{discount-value}

    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    HU4811/30
    1 الجوائز

    ترطيب صحي

    تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    ترطيب صحي

    تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات

    ترطيب صحي

    تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    ترطيب صحي

    تنفّس بطريقة أسهل بفضل جهاز ترطيب الهواء Humidifier Series 2000 من Philips. وتنشر تقنية NanoCloud التبخرية بكتيريا أقل بنسبة 99%* مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وتمنع ظهور البقع الرطبة والغبار الأبيض*. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل جهاز زيادة الرطوبة

      ترطيب صحي

      تقنية NanoCloud

      • مساحة تصل إلى 38 م2
      • نشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99%*
      • وضع النوم الهادئ
      عملية تبخّر طبيعية

      عملية تبخّر طبيعية

      عملية تبخّر طبيعية وصحيّة لضمان أداء مثالي. يمرّ الهواء الجاف عبر جهاز الترطيب، وتتم إضافة بخار الماء فيخرج المزيد من الهواء الرطب من جهاز الترطيب إلى المساحة المحيطة بالجهاز. تستخدم تقنية NanoCloud عملية تبخر طبيعية تسحب الهواء الجاف إلى داخل الجهاز وتضيف إليه جزيئيات الماء ومن ثم تبعث هواء رطبًا في الغرفة.

      يمنع ظهور بقع رطبة وغبار أبيض*

      يمنع ظهور بقع رطبة وغبار أبيض*

      بفضل تصميمه الدائري بنطاق 360 درجة، يتم توزيع الهواء المرطّب بشكل متساوٍ عبر الغرفة من دون ظهور القطرات على الأرض أو سطح المكتب. وتخفف تقنية NanoCloud التي نقدّمها خطر انتشار المعادن في الهواء وتمنع بالتالي ظهور الغبار الأبيض على الأثاث والأرضيات المسطّحة.

      نشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99%

      نشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99%

      فور تبخّر المياه، تكون جزيئيات الماء صغيرة إلى درجة أنّ رذاذ المياه يصبح غير مرئي للعين. وبالتالي، لن تتمكن جزيئات المياه الصغيرة جدًا من نقل البكتيريا إلى الهواء. وتؤكّد التجارب المخبرية أن تقنية NanoCloud تنشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.

      وضع النوم الهادئ

      وضع النوم الهادئ

      عندما يكون في وضع النوم، يعمل جهاز الترطيب بأدنى مستوى من الضجيج، وتنطفئ الأضواء كلها باستثناء ضوء مؤشر السرعة. ويضمن هذا الإعداد الحفاظ على مستوى الرطوبة المطلوب حتى أثناء نومك.

      خزان سهل التعبئة

      خزان سهل التعبئة

      املأ مرطبانًا أو ضع خزان المياه تحت الصنبور. تشير علامة "الحد الأقصى" بوضوح إلى الكمية الضرورية لملء الخزان. وعندما يفرغ الخزان يتوقف جهاز الترطيب عن العمل تلقائيًا وتشير الشاشة إلى الحاجة إلى إعادة تعبئته.

      تصميم سهل التنظيف

      تصميم سهل التنظيف

      تصميمه الدائري والصغير يجعل تنظيفه سهلًا. لا يحتوي جهاز الترطيب هذا على لوحة تسخين، وبالتالي ليس من الضروري إزالة الترسبات الكلسيّة.

      إعدادان لسرعة المروحة

      إعدادان لسرعة المروحة

      يتميز جهاز الترطيب من Philips بإعدادين لسرعة المروحة مع معدل ترطيب يبلغ 250 ملل/الساعة عند تعيين الإعداد الأسرع. وهو مثالي للغرف المتوسطة الحجم في المنزل والتي يمكن أن تصل مساحتها إلى 38 مترًا مربعًا.*

      تصميمه الصغير يقدّم لك ميزة سهولة التنظيف ضمن فئته

      تصميمه الصغير يقدّم لك ميزة سهولة التنظيف ضمن فئته

      لم يكن تنظيف أجهزة الترطيب من الداخل والخارج، لا سيما خزان المياه، بهذه السهولة يومًا

      إيقاف تشغيل تلقائي

      إيقاف تشغيل تلقائي

      سيتوقف جهاز الترطيب عن العمل تلقائيًا عندما تنفد منه المياه. وتخفف هذه الميزة القلق بشأن السلامة وتقدّم لك تجربة ترطيب متميّزة.

      لا حاجة إلى مياه ساخنة

      جهاز ترطيب يتميز بمستوى خطر متدنٍ للاحتراق بالمياه الساخنة أو البخار الدافئ. فتقنية NanoCloud لا تسخّن المياه، وتمنع بالتالي خطر الاحتراق بالمياه الساخنة أو البخار الدافئ.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جهاز استشعار الرطوبة
        لون لوحة التحكم
        باللون الأبيض
        نوع لوحة التحكّم
        مقبض
        مؤشرات سرعة المروحة
        النوم
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أبيض، شمباني

      • Performance

        معدل الترطيب
        220  ملل/س

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        منطقة فعالة
        38  م²
        مستوى الصوت
        31-41  ديسيبل (أ)
        فولتية
        220  فولت
        سعة خزان الماء
        2  لتر

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        الصين

      • استبدال

        فتيل ترطيب
        استبدل فلتر الترطيب مرة كل 3 أشهر تم تشغيل الجهاز خلالها

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        249*249*339  ملليمترًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • تستند النتائج إلى انبعاث بكتيريا الزائفة من وحدات وفلاتر نظيفة، بعد 1,6 24 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع تغيير استهلاك المياه من 30-120 مل/الساعة، وباستخدام مياه معقّمة تتضمن البكتيريا المذكورة، في غرفة بمساحة 1 م3 (35 قدم مكعب) وتمت تنقيتها بمعدل 560 ل/الدقيقة (148 غ بالدقيقة)
          • اختبار مستقل من طرف ثالث لتحديد ترسب المعادن من القطرات السائلة على الأثاث وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V. لتحديد ترسب المعادن على الأثاث من القطرات السائلة المحمولة في الهواء على مدار 3 ساعات.
          • يتم احتساب حجم الغرفة بالاستناد إلى معدّل نسبة الرطوبة الذي تم اختباره في مختبر تابع لطرف ثالث، وذلك وفقًا لـ AHAM HU-1-2006‏ (R2011)