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Philips Sonicare PowerUp

فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

HX3631/06
Sonicare
Sonicare
  • نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان* نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان* نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*
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    Philips Sonicare PowerUp فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

    HX3631/06

    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

      العلامة التجارية الأولى الموصى بها من قبل خبراء الأسنان

      • إعداد واحد
      • رأس فرشاة واحد
      حركة تنظيف أسنان مألوفة

      حركة تنظيف أسنان مألوفة

      حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة الأسنان اليدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة

      المساعدة على إزالة البلاك

      المساعدة على إزالة البلاك

      المساعدة على إزالة البلاك لأسنان ولثة صحية

      للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

      للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

      يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس

      تساعد في تحسين صحة اللثة

      تساعد في تحسين صحة اللثة

      تساعد في تحسين صحة اللثة بشكل فعّال بواسطة عملية التنظيف الناعمة

      تساعد في تبييض الأسنان

      تساعد في تبييض الأسنان

      لابتسامة مشرقة ولامعة

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      فرشاة الأسنان آمنة للاستخدام على كل الأسنان مهما كانت حالتها

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت في ضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      تقنية تتسم بالسرعة

      تقنية تتسم بالسرعة

      تمريرات أكثر في يوم واحد مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية في شهر واحد. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق سكوبا

      • المواصفات الفنية

        البطارية
        2 بطارية AA
        نوع البطارية
        بطارية قلويّة

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان محدود لمدة سنة

      • سهولة الاستخدام

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة PowerUp
        المقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
        عمر البطارية
        120 مرة تنظيف لمدة دقيقتين

      • العناصر المضمنة

        المقابض
        1 PowerUp
        رؤوس الفرشاة
        1 PowerUp بحجم متوسط
        البطاريات
        2 AA

      • أداء التنظيف

        الأداء
        المساعدة على إزالة البلاك
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        السرعة
        ما يصل إلى 15000 تمريرة فرشاة/الدقيقة
        فوائد التبييض
        تساعد في تبييض الأسنان
        موقت
        SmarTimer

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

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          • استخدم فرشاة Sonicare PowerUp لمدة 90 يومًا، وإذا لم تكن راضيًا 100% لأي سبب كان، سنرسل لك تعويضًا كاملاً للمبلغ المدفوع.
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