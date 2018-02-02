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Multigroom series 5000

11 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG5730/33
  • مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان
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    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG5730/33

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ودقة متقدمان

      أداة تشذيب 11 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

      • 11 أداة
      • تقنية DualCut
      • وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
      • مقاومة للماء
      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتظل حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

      11 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

      11 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

      تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 11 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.

      شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

      شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

      ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.

      إتقان التفاصيل

      إتقان التفاصيل

      يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

      قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

      قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

      يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة السبع. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، و3 أمشاط للشعر بطول 9 مم، و12مم، و16 مم، ومشط واحد للجسم.

      تشغيل لمدة 80 دقيقة

      تشغيل لمدة 80 دقيقة

      توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

      مقابض يسهل الامساك بها

      مقابض يسهل الامساك بها

      يسهل حمل أداة التشذيب وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر. 

      مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

      مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

      ما عليك سوى غسل الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة دقيقة
        • أداة تشذيب معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشط للجسم
        التنظيف
        مقاومة للمياه 100%
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        المقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 16 ساعة
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        عدد الأدوات
        11 أداة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        80 دقيقة
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة 4 سنوات
        نعم

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