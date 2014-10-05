ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
PR3840/00
تم إثبات قدرته على المساعدة في التخفيف من الآلام*
يقدّم PulseRelief من Philips تقنية TENS المثبّتة سريريًا لقدرتها على التخفيف من الألم. إنه جهاز رفيع وخفيف الوزن ولاسلكي ومريح لارتدائه تحت الثياب، ويوفر علاجًا يمكن التحكم بواسطة عبر التطبيق المصمم خصيصًا للأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو Android للاستمتاع بحياة نشطة.
يمكن التحكم به بواسطة تطبيق
15 وحدة TENS و5 برامج EMS
60 مستوى قوة
متوافق مع نظامَي التشغيل iOS وAndroid
يمكنك التحكم بالعلاج عبر Bluetooth منخفض الطاقة على جهاز iOS أو Android (راجع المواصفات للتوافق) للحصول على درجة عالية من القدرة على التحرك أثناء استخدام PulseRelief. وتمكّنك هذه الميزة من مزاولة أنشطتك اليومية من دون أن تعيق الأسلاك حركتك.
يقدّم جهاز PulseRelief مجموعة متنوعة من العلاجات. وبفضل 15 وحدة TENS [التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد] و5 برامج EMS [التحفيز الكهربائي للعضلات]، يقدّم هذا الجهاز علاجًا متعدد الاستخدامات. ويمكن استخدام برامج وحدات TENS الـ 15 لتخفيف الآلام المزمنة الخفيفة إلى المتوسطة التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي، أو آلام الفصال العظمي، أو الآلام المزمنة بشكل عام.* وتقدم برامج EMS الـ 5 تحفيزًا من المحتمل أن يساعد على تقوية العضلات.
تشكل مفكرة العلاج اليومية جزءًا من تطبيق PulseRelief. وبالضغط مرة واحدة على وظيفة المفكرة اليومية، تحصل على نظرة عامة شاملة على تاريخ علاجك الشخصي. يمكن استخدام هذه النظرة العامة لتحسين العلاج وتخفيف الآلام إلى أقصى حدّ (بالتعاون مع اختصاصي في الرعاية الصحية أو بمفردك).
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م. جونسون، م مارتينسون (2007). فعالية التحفيز الإلكتروني للأعصاب لعلاج الآلام المزمنة التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي: تحليلات لاحقة للتجارب العشوائية المضبوطة. مجلة Pain العدد 130، من الصفحة 157 إلى 165