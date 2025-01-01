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  • إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية. إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية. إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.
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    Philips Barista Brew آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية

    PSA3228/01

    إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.

    استمتع برائحة الإسبريسو الغنية الطازجة. واستكشف لذّة تحضيرها بنفسك باستخدام آلة الإسبريسو Philips Barista Brew، والمصممة لتتيح لعشاق القهوة الحقيقيين الارتقاء بمهاراتهم مع كل كوب.

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    Philips Barista Brew آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية

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    إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.

    استمتع بتحضير كل كوب من خلال إرشادات احترافية سهلة

    • وعاء لحبوب القهوة سعة 280 جرامًا
    • بورتافلتر من فولاذ مقاوم للصدأ 58 مم
    • مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة
    • زر القهوة الأميريكانو
    • إبريق حليب بحرارة مثالية سعة 450 مل
    وعاء حبوب قهوة مزدوج سعة 280 جرامًا للحفاظ عليها طازجة

    وعاء حبوب قهوة مزدوج سعة 280 جرامًا للحفاظ عليها طازجة

    انغمس في عالم من طرق تحضير القهوة المتنوعة مع وعاء حبوب القهوة المزدوج سعة 280 جرامًا والذي يحافظ عليها طازجة بفضل مانع تسرّب الرائحة الفعال. وارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك من خلال استكشاف أنواع مختلفة من الحبوب من التحميص الخفيف إلى الداكن في آنٍ واحد مع ضمان احتفاظ كل مشروب برائحته الغنية.

    بورتافلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 58 مم لتحضير قهوة إسبريسو احترافية

    بورتافلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 58 مم لتحضير قهوة إسبريسو احترافية

    استمتع بالقهوة الغنية والكريمة التي تنساب مباشرةً داخل فنجانك خلال فلتر القهوة الاحترافي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 58 مم وسلال الفلتر أحادية ومزدوجة الجدار. ويتيح لك مقاس فلتر القهوة هذا تحضير قهوة إسبريسو جميلة ذهبية اللون مع كريمة رغوية برائحة فواحة، بينما يستخلص لك المشروب باتساق دقيق عبر قرص القهوة بفضل توزيع أوسع للمياه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستوعب جرعة أكبر من حبوب القهوة ليمنحك مشروبًا أغنى وأقوى.

    مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة لتسوية حبوب القهوة

    مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة لتسوية حبوب القهوة

    استمتع بدقة متناهية في تحضير قهوتك بفضل مدك قهوة احترافي دقيق المعايرة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتصميمه المبتكر ذو الرأس المسطح يضمن دقة الضغط وتجانس سطح الدك واستواءه. ارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك بدقة وسهولة.

    استمتع بقهوتك الأمريكية الأصيلة بلمسة زر واحدة

    استمتع بقهوتك الأمريكية الأصيلة بلمسة زر واحدة

    استمتع بمذاق القهوة الأمريكية الحقيقي بضغطة زر، ومخرج مياه ساخنة مدمج لتنويع مشروباتك.

    إبريق حليب بدرجة الحرارة المثالية وعصا بخار قوية

    إبريق حليب بدرجة الحرارة المثالية وعصا بخار قوية

    تحول إلى فنان لاتيه محترف بسهولة! فمع إبريق الحليب المثالي بسعة 450 مل وعصا البخار القوية ستحصل على رغوة حليب مثالية ناعمة ودقيقة. ويساعدك شريط درجة الحرارة الذكي في تحقيق درجة الحرارة المثلى للحصول على ملمس مخملي لا يقاوم وللاستمتاع بقهوة فريدة من نوعها في كل مرة.

    دك حبوب القهوة بأمان بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل

    دك حبوب القهوة بأمان بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل

    ارتقِ بمستوى روتين مشروب قهوتك بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل. وحقِّق الدك المثالي بثقة وراحة، بدون أي خطر على سطح العمل بفضل القاعدة المطاطية المدمجة في البورتافلتر.

    نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) ونظام ما قبل النقع

    نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) ونظام ما قبل النقع

    يضمن نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) دقة درجة حرارة التخمير وثباتها. ويساعد نظام ما قبل النقع في منع تأثير التوجيه. ويتطلب الحصول على استخلاص متوازن التكامل الأمثل لكلا النظامين.

    مطحنة مخروطية معدنية مزودة بـ 15 إعدادًا للطحن

    مطحنة مخروطية معدنية مزودة بـ 15 إعدادًا للطحن

    استكشف عالمًا من النكهات مع 15 إعدادًا دقيقًا لطحن حبوب القهوة (من فائق النعومة إلى الخشن) في مطحنة القهوة المخروطية المعدنية. وللحصول على نكهة إسبريسو مميزة، جرب إعداد طحن أدق مثل رقم 4 للحصول على نكهة غنية وكثيفة.

    مقياس ضغط لاستخلاص القهوة بدقة

    مقياس ضغط لاستخلاص القهوة بدقة

    يمكنك ضغط المياه بدقة متناهية بفضل مقياس الضغط المدمج الذي يمكنك الاسترشاد به بخصوص حالة التخمير وينبهك عند الوصول إلى الضغط الأمثل.

    تصميم أوروبي بغلاف معدني بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع

    تصميم أوروبي بغلاف معدني بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع

    أضف لمسة من الأناقة إلى طقوس قهوتك اليومية مع تصميمنا الأوروبي المذهل، فالماكينة تتميز بغلاف معدني متين يمزج بين جاذبية الشكل وعملية الوظائف، مع سطحه الأملس الذي يتميز بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين
      تم التصميم في
      هولندا

    • المواصفات التقنية

      مادة المطحنة
      معدن
      ضغط المضخة
      15 بار
      مستوى الضجيج
      < 78 ديسيبل
      الفولتية
      120 فولت
      التردد
      60 هرتز
      وزن المنتج
      8,6 كجم
      أبعاد المنتج
      439 × 320 × 334 مم (الارتفاع × العرض × الطول)
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      المادة واللون
      • معدن
      • فضي

    • إعدادات القهوة

      المشروبات
      • إسبريسو سينجل ودابل
      • أميريكانو
      • ماء ساخن
      • إزباد الحليب
      كمية القهوة
      قابلة للتعديل
      درجة حرارة القهوة
      قابلة للتعديل
      إعدادات المطحنة
      15

    • المواصفات العامّة

      سعة حبوب القهوة
      280 جرام
      خزان مياه ذو سعة
      بحد أقصى 2300 مل
      ارتفاع الكوب الأقصى
      95 مم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      توافق فلتر المياه
      كلا
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      سعة إبريق الحليب
      450 مل
      وقت التخمير
      20 - 75 ثانية
      إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 0.5 واط
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1350 واط
      مادة تغليف مُعاد تدويرها
      > 95%

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