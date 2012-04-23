لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات
لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات
عيّن أداة التشذيب إلى الوضعية الأدنى للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، بطول 1 مم فقط.
ما عليك سوى تدوير القرص لتحديد إعدادات الطول التي تريدها وتثبيتها: بدءًا من لحية بطول 1 مم ووصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 1 مم.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.
قابلة لإعادة الشحن فقط. 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.
آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.
افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
نظام قص
التصميم
سهولة الاستعمال
الخدمة
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
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