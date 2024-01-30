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Shaver 1000 Series

ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

S1151/00
  • حلاقة سريعة ودقيقة حلاقة سريعة ودقيقة حلاقة سريعة ودقيقة
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    Shaver 1000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    S1151/00

    حلاقة سريعة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 1000 من Philips حلاقة سريعة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف والتي يمكن تنظيفها بشكل تام تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 1000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة سريعة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 1000 من Philips حلاقة سريعة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف والتي يمكن تنظيفها بشكل تام تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة سريعة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 1000 من Philips حلاقة سريعة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف والتي يمكن تنظيفها بشكل تام تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 1000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    حلاقة سريعة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 1000 من Philips حلاقة سريعة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف والتي يمكن تنظيفها بشكل تام تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة سريعة ودقيقة

      • شفرات ComfortCut
      • رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد
      • حلاقة رطبة وجافة
      • فتح بلمسة واحدة
      شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

      شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

      تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة مريحة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

      اختر حلاقة جافة وسهلة، أو استخدم الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتى في أثناء الاستحمام.

      رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

      رؤوس متحركة بثلاثة اتجاهات لحلاقة مريحة

      تتحرك الرؤوس المتحركة بثلاثة اتجاهات بحريّة للحفاظ على ملامستها لتقاسيم وجهك من دون أن تحدث شقوق ببشرتك.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.

      40 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      40 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      توفر بطارية NiMH التي تدوم لوقت طويل 40 دقيقة من الحلاقة الفعالة بعد الشحن لمدة 8 ساعات، ما يكفي للحلاقة 13 مرة.

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

      اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

      مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

      لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.

      شحن مريح

      شحن مريح

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.

      يحافظ غطاء الحماية على نظافة رأس الحلاقة بين عمليات الحلاقة

      يحافظ غطاء الحماية على نظافة رأس الحلاقة بين عمليات الحلاقة

      حافظ على رأس الحلاقة نظيفًا وآمنًا بين عمليات الحلاقة أو أثناء السفر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • الطاقة

        نوع البطارية
        نيكل-هيدريد المعدن
        وقت التشغيل
        40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
        وقت الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مريح
        اللون
        أزرق ماليبو

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة ComfortCut
        • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
        • 55.000 قصة/الدقيقة
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex ثلاثية الاتجاهات

      • سهولة الاستخدام

        شاشة العرض
        مؤشر الشحن
        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        العملية
        استخدام بدون أسلاك فقط
        مقاومة للماء
        • معيار المقاوَمة للمياه IPX7
        • يمكن استخدامها في الحمام

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