مصطلحات البحث

AR
EN
1

Shaver series 1000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

S1520/04
  • حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة
    -{discount-value}

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    S1520/04

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

      حلاقة ملائمة وسهلة

      آلة الحلاقة الكهربائية الأكثر دقة على الرقبة في فئتها*

      • نظام شفرة CloseCut
      • رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

      شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

      استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

      تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.

      طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

      طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

      حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

      ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      افتح آلة الحلاقة بالضغط على الزر، ومن ثم استخدم الفرشاة لتنظيفها

      افتح آلة الحلاقة بالضغط على الزر، ومن ثم استخدم الفرشاة لتنظيفها

      اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.

      تعمل الآلة بالوضع اللاسلكي فقط

      تعمل الآلة بالوضع اللاسلكي فقط

      صُممت آلة الحلاقة هذه لتعمل بالوضع اللاسلكي فقط. لذا افصلها دائمًا عن مصدر التزويد بالطاقة قبل الحلاقة.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        نظام الحلاقة
        نظام شفرة CloseCut
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
        اللون
        أسود فحمي رمادي أسود
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
        شاشة العرض
        مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        العملية
        • استخدام بدون أسلاك
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
        طاقة الاستعداد
        0.1 W
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        2 W
        أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • مقارنة بآلات حلاقة أخرى دوارة وتحتوي على رقاقة أساسية ورائدة
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.