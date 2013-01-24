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Lumea Prestige

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

SC2009/60
1 الجوائز
  • استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر* استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر* استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*
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    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2009/60
    1 الجوائز

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    تُعتبر آلة Lumea Prestige من Philips الحلّ اللاسلكي بتقنية IPL الأكثر فعالية. تصنع هذه الآلة المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    تُعتبر آلة Lumea Prestige من Philips الحلّ اللاسلكي بتقنية IPL الأكثر فعالية. تصنع هذه الآلة المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    تُعتبر آلة Lumea Prestige من Philips الحلّ اللاسلكي بتقنية IPL الأكثر فعالية. تصنع هذه الآلة المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    تُعتبر آلة Lumea Prestige من Philips الحلّ اللاسلكي بتقنية IPL الأكثر فعالية. تصنع هذه الآلة المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

      • للاستخدام على الجسم والوجه والبيكيني
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • 250000 ومضة ضوئية
      • تصميم لاسلكي
      تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

      تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

      يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

      تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.

      فعال بلا عناء

      فعال بلا عناء

      لقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في غضون مدة قليلة تبلغ أربع علاجات مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل بين علاج وآخر بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر الخاصة بك شخصيًا. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.

      ملحق للوجه لمعالجة شعر الوجه بطريقة آمنة

      ملحق للوجه لمعالجة شعر الوجه بطريقة آمنة

      يتميّز ملحق الوجه بفلتر ضوء خاص ومضمن ومصمم خصيصًا لاستخدام آمن وسهل على الشفة العليا والذقن والسوالف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه على المناطق الحساسة الأخرى من الجسم، مثل تحت الإبط والمناطق الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

      ملحق لمعالجة متخصصة للشعر في منطقة البيكيني

      ملحق لمعالجة متخصصة للشعر في منطقة البيكيني

      ملحق منطقة البيكيني لإزالة الشعر بفعالية في منطقة البيكيني. يكون الشعر عادة في هذه المنطقة أقسى وأكثر كثافة من الشعر على الساقَين.

      علاج لطيف

      علاج لطيف

      لطيف على بشرتك.

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      سهولة الاستخدام بدون أسلاك

      يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

      يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

      يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

      يأتي جهاز Lumea Prestige في حقيبة فاخرة

      تأتي Philips Lumea Prestige مزوّدًا بحقيبة فاخرة لتخزين سهل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مصباح الأداء العالي
        يوفر <gt/> 250000 ومضة

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        مناطق الجسم
        • الذراعان
        • الأرجل
        • البطن
        • البيكيني
        • الإبطان
        مناطق الوجه
        • الذقن
        • سوالف
        • الشفة العليا

      • ملحقات

        ملحق الجسم (4 سم2)
        للاستخدام أسفل خط الرقبة
        ملحق منطقة البيكيني (2 سم2)
        معالجة خاصة للشعر في منطقة البيكيني
        ملحق الوجه (2 سم2)
        للاستخدام الآمن على الوجه

      • العناصر المرفقة

        الشاحن
        شاحن متعدد الفولتية
        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        حقيبة
        حقيبة صغير فاخرة
        أكسسوار
        قطعة قماش للتنظيف

      • الطاقة

        وقت الشحن
        100 دقيقة
        وقت التشغيل
        370 ومضة كحد أدنى
        فولتية
        100-240 فولت

      • السلامة والإعدادات القابلة للضبط

        مرشح مضمّن للأشعة ما فوق البنفسجية
        يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات للطاقة الضوئية
        قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
        نظام أمان مضمن
        يمنع الوميض غير المقصود

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • وقت الاستخدام

        أسفل الرجل
        8 دقائق
        الإبط
        دقيقة واحدة
        خط البيكيني
        دقيقة واحدة
        مناطق الوجه
        دقيقة واحدة

      • وضع الاستخدام

        التمرير والوميض
        للاستخدام المريح
        استخدام سلكي / لاسلكي
        لاسلكي
        وميض
        للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات

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