طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات
طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل
يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات
ابقي على اتصال مع طفلك في منزلك بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً
يمكنك رؤية طفلك نهاراً وليلاً. بكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء
اسمعي طفلك من دون أي تشويش. تتبّدل الشاشة في الوقت نفسه بين 120 قناة لتبقي اتصالك خالياً من أي تشويش
يتم تنشيط الشاشة تلقائياً عند الكشف عن حدوث ضجة في غرفة طفلك. تتيح لك ميزة التحكم في مستوى الصوت والسطوع رؤية طفلك بسهولة تامة.
تمت تغطية جميع القواعد. يمكنك وجود أكثر من كاميرا واحدة من رؤية طفلك من غرفة إلى أخرى. يمكن استخدامها مع ما يصل إلى أربع كاميرات من طراز SCD609
تحققي من توصيل الشاشة. فالضوء الأخضر يظهر أنّها متصلة، أما الضوء الأحمر الوامض فيشير إلى عدم وجود اتصال
تُضاء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك. حتى عندما تعمل وحدة الأهل على الوضع الصامت
احصلي على رؤية ممتازة لطفلك. ثبتي الشاشة على الحائط باستخدام دعامة التثبيت السهلة التعليق
إمكانية رؤية ما كل ما يفعله طفلك بفضل التكبير/التصغير والتدوير البصري المضاعف
الميزات
الملاءمة
الملحقات
الملحقات
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