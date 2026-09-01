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جديد
SCF075/18
تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
راحة البال منذ البداية. صُممت لهاية Philips Avent ultra start Nighttime لتناسب أفواه حديثي الولادة، ويمكن استخدامها بأمان حتى عمر 6 أشهر. وتتوهج في الظلام، ما يسهل العثور على الراحة والاطمئنان بعد إطفاء الأنوار. وهي مصنوعة الآن باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*
غطاء يتوهج في الظلام
خالية من BPA
عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*
للأطفال بين 0 وشهرين
تم تصميم لهّاية حديثي الولادة لدينا تحديدًا لتناسب الأفواه والوجوه الصغيرة. ويجعلها تصميمها الخفيف من دون حلقة مثالية كخيار أول، وهي مناسبة للأطفال حتى عمر 6 أشهر. يساعد شكل الحلمة وحجمها طفلك في الانتقال بسهولة إلى مجموعات لهايات Avent Ultra Air وUltra Soft من Philips، ما يضمن تلبية احتياجاته الطبيعية للرضاعة دائمًا.
حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
صُممت حلماتنا المصنوعة من السيليكون ذي الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم. وعندما سألنا الآباء والأمهات عن مدى استجابة أطفالهم لها، بلغ متوسط نسبة من قالوا إن أطفالهم تقبلوا لهايات Philips Avent ultra نحو 98%.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).
أكدت دراسة أُجريت على المستهلكين الأمريكيين في عام 2023 أن 98% من الأطفال تقبلوا حلمة Philips Avent ذات الملمس البارز، والتي تُستخدم في لهاياتنا الفائقة (عدد المشاركين: 201).
بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).
بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) المستخدمة للهايات.
يجب استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.