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Philips Avent

ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

SCF254/30
Avent
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1 الجوائز
Avent
  • مريحة وخفية مريحة وخفية مريحة وخفية
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    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    SCF254/30
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مريحة وخفية

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF254/30 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    مريحة وخفية

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF254/30 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

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      مريحة وخفية

      ضمادات الثدي من Avent

      • 30 ضمادة نهارية للثدي
      غير مرئية تحت الملابس

      غير مرئية تحت الملابس

      فائقة الرفع وتتميز بشكل تتبع دقيق. مُرفقة بشريط لاصق لإبقاء الضمادات في مكانها.

      شعور ناعم كالحرير

      شعور ناعم كالحرير

      فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.

      شرائط لاصقة مانعة للانزلاق

      مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.

      مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      صحية

      تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

      ناعمة مع شكل بسيط ومخطّط

      تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.

      مزوّدة بأربع طبقات مدمجة فريدة من نوعها لتأمين أقصى قدر من الجفاف

      1. طبقة أمامية فائقة النعومة مزوّدة بأخدود للحلمة- تحافظ على جفاف الثدي في جميع الأوقات. 2- طبقة فائقة الامتصاص لراحة إضافية. 3- حشوة أمان فائقة الامتصاص تضمن عدم حدوث التسرب المحرج. 4- طبقة خارجية مثقّبة، عازلة لتجنب تشقق الحلمة ومزوّدة بلاصق لضمان عدم التسرب- تبقي الضمادة في مكانها.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المواد

        ضمادات ثدي
        تم اختبارها على البشرة

      • المحتويات

        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال النهار
        30  قطعة

      • التصميم

        شكل بسيط ومخطّط
        نعم

      • الوظائف

        فائقة الجفاف
        • طبقات متعددة
        • علوية من جهة واحدة

      • المقاييس والوزن

        الأبعاد
        135x135x100  ملليمترًا

      • راحة قصوى

        مانعة للانزلاق
        شريط لاصق

      • شعور ناعم كالحرير

        فوطة علوية ناعمة كالحرير
        • مواد طبيعية ومسامية
        • تم اختبارها على البشرة

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