مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية

SCF290/12
Avent
Avent
  • شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
    -{discount-value}

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF290/12

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

      شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

      شفط وتخزين وإرضاع بخطوات سهلة

      • مع نظام تخزين فيا
      شفط وتخزين بخطوة سهلة واحدة

      شفط وتخزين بخطوة سهلة واحدة

      VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. يتيح لك استخدام الكوب نفسه لشفط حليب الأم وتخزينه وإطعامه لطفلك.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • محتويات العبوة

        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  pcs
        وصلة كوب تخزين الحليب
        2  pcs
        حلمة تدفق ناعمة للغاية للأطفال الحديثي الولادة
        2  pcs
        Newborn nipple travel pack
        2  pcs
        Spare parts
        1  pcs
        كوب VIA معقّم مسبقًا (180 مل/6 أونصات)
        5  pcs
        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  pcs

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.