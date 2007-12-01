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  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

    SCF294/02

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

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    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مستوحاة من الطبيعة

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

    مريحة للغاية وفعالة

    مريحة للغاية وفعالة

    تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.

    شفط كمية أكبر من الحليب بسرعة أكبر

    شفط كمية أكبر من الحليب بسرعة أكبر

    تم إثبات أن شفط الحليب بطريقة ثنائية يساعد على تحسين إدرار الحليب. وتُعد شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية شافطة الحليب الوحيدة المصمّمة للمحافظة على مستوى الشفط والتحكّم نفسه للشافطتين على حدٍ سواء، ما يساعد على ضمان الاستخدام الفعال.

    تحكم في متناول يدك

    تحكم في متناول يدك

    كل ما يتحكم بالمضخة موجود في متناول يدك وقريب من ثديك، ما يعني أنه باستطاعتك إجراء تعديلات فورية وبديهية- لا داعي للابتعاد.

    هادئة وسهلة الاستخدام ويمكن حملها بسهولة

    هادئة وسهلة الاستخدام ويمكن حملها بسهولة

    شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

    يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

    تحكم متغير بشكل غير محدود في السرعة والشفط والوتيرة – لا إعدادات مسبقة

    تمتعي بالتحكم المطلق في السرعة والشفط والوتيرة - كما يمكنك أيضاً تعيين الشافطة لتتناسب وعملية الرضاعة الخاصة بطفلك.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      بقدرة 100 - 240  فولت

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      2  قطعة
      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      2  قطعة
      حامل الرضّاعات/غطاء القمع
      4  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      2  قطعة
      شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية
      1  قطعة
      عبوة للتبريد
      4  قطعة
      Newborn nipple travel pack
      2  قطعة
      Spare parts
      1  قطعة
      قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
      1
      حاوية لحليب الثدي (260 مل/9 أونصات)
      2  قطعة
      حقيبة سفر مصنوعة من الألياف الدقيقة
      1  قطعة
      حامل ثنسيوليت™
      2  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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