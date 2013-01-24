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Avent

كريم الجسم الغني من Avent

SCF500/20
Avent
1 الجوائز
Avent
  • يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
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    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    SCF500/20
    1 الجوائز

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل العناية بالجلد

      يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

      مصنوع من زبدة شجرة الشي وزيت البابايا وخلاصات بحرية

      • سعة 200 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على التخفيف من شعور "الحكاك"

      تساعد التركيبة غير الزلقة على محاربة جفاف البشرة والتشققات.

      يترك البشرة ناعمة

      مِرش سريع الامتصاص يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • بلد المنشأ

        England
        نعم
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • محتويات العبوة

        كريم الجسم الغني
        أنبوب واحد سعة 200 مل

      • تصميم

        الأنبوب
        نعم

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        سعة 200 مل

      • المكونات

        خلاصات بحرية
        نعم
        زبدة شجرة الشي
        نعم
        زيت البابايا
        نعم

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          الجوائز

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