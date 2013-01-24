يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات
يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات
يحمي الأم والطفل من الحساسية
موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها
تساعد التركيبة غير الزلقة على محاربة جفاف البشرة والتشققات.
مِرش سريع الامتصاص يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز.
التصميم
بلد المنشأ
محتويات العبوة
تصميم
المقاييس والوزن
المكونات
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