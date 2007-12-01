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Avent

سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

SCF502/40
Avent
Avent
  • يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
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    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    SCF502/40

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل العناية بالجلد

      يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

      مصنوع من زيت الخزامى وخلاصات بحرية

      • 400 مل

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على تهدئة الذهن والجسد

      عطر ليمون خفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى.

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      يترك البشرة حريرية الملمس

      تركيبة تنظيف مرطبة للاستخدام في الحمام والدش.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المحتويات

        خلاصة الحمام والدش
        أنبوب واحد سعة 400 مل

      • تصميم

        الأنبوب
        نعم

      • الأبعاد والوزن

        مستوى الصوت
        400 مل

      • المكونات

        خلاصات بحرية
        نعم
        زيت الخزامى
        نعم

      • تصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

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