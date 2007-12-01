يحارب جفاف البشرة والتشققات
مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحارب جفاف البشرة والتشققات
مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات
يحارب جفاف البشرة والتشققات
مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحارب جفاف البشرة والتشققات
مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات
يحمي الأم والطفل من الحساسية
موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها
تساعد التركيبة غير الزلقة على محاربة جفاف البشرة والتشققات.
مِرش سريع الامتصاص يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز.
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