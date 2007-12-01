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Avent

سائل مرطّب

SCF514/25
Avent
Avent
  • يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار
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    Avent سائل مرطّب

    SCF514/25

    يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار

    يعمل كبودرة الأطفال بدون غبار أو خطر الاستنشاق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل مرطّب

    يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار

    يعمل كبودرة الأطفال بدون غبار أو خطر الاستنشاق. إكتشف كلّ المميزات

    يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار

    يعمل كبودرة الأطفال بدون غبار أو خطر الاستنشاق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل مرطّب

    يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار

    يعمل كبودرة الأطفال بدون غبار أو خطر الاستنشاق. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل العناية بالجلد

      يمتص الرطوبة، خالٍ من الغبار

      مصنوع من زيت اللوز الحلو وبروتينات الحليب

      • 125 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        إنكلترا
        نعم

      • تصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

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