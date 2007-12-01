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Avent

كريم مرطّب للاستعمال اليومي

SCF515/10
Avent
Avent
  • ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد
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    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    SCF515/10

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

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      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        إنكلترا
        نعم

      • تصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

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