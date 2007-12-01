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Philips Avent VIAأكواب إعادة التعبئة من Avent

SCF615/10

نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

كوب لتخزين الحليب

نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

  • 180 مل

غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

لتخزين ونقل آمنين

تخزين طعام الطفل

خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 