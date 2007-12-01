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Philips Avent VIA

أكواب إعادة التعبئة من Avent

SCF615/10
Avent
Avent
  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
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    Philips Avent VIA أكواب إعادة التعبئة من Avent

    SCF615/10

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent VIA أكواب إعادة التعبئة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent VIA أكواب إعادة التعبئة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

      كوب لتخزين الحليب

      • 180 مل
      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      تخزين طعام الطفل

      خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

      اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

      مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

      استخدميها مع حاويات حليب الأم من Philip Avent

      يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        إنكلترا
        نعم

      • المادة

        خالٍ من مادة BPA*
        نعم
        كوب VIA معقّم مسبقًا (180 مل/6 أونصات)
        10  pcs

      • الملاءمة

        راحة في السفر
        مدمج

      • الوظائف

        سهولة التخزين
        تخزين/تجميد حليب الأم أو الطعام
        مانع للتسريب
        نعم
        غطاء يُفتح بالتدوير
        نعم

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