ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCH480/20
فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة.
تصميم فريد ومرح
يمكن للطفل أن يلهو به بأمان
مقاوم للمياه وقابل للطفو
قياس درجة الحرارة في الحمام وغرفة النوم
كوني على ثقة تامة براحة طفلك أثناء وقت استحمامه. استخدمي ميزان الحرارة لتتأكدي من أن درجة حرارة المياه تتراوح دائمًا ما بين 36,5 درجات مئوية و38 درجة مئوية. يجب أن تبقى الحرارة أقل من 39 درجة مئوية حفاظًا على سلامة طفلك.
ساعدي طفلك في الاستمتاع بنوم هنيء ومريح من خلال الحفاظ على حرارة غرفته على 18 درجة مئوية تقريبًا، فلا تكون شديدة البرودة ولا حارة جدًا، بل مثالية!
نعلم أنك تحملين على عاتقك مسؤوليات شتّى، لذا صممنا الشاشة الرقمية الدقيقة لإمكانية تثبيتها في وضعية أفقية ولإمكانية قراءة المعلومات بشكل واضح وسهل، حتى عند إلقاء نظرة خاطفة.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011