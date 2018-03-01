ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SH90/50
تم استبدال SH90 بـ SH91
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver.
متوقف عن الإنتاج
يمكن شراء سلسلة SH91 كخيار بديل
تتوافق رؤوس SH90 البديلة مع آلة الحلاقة series 9000 (S9xxx) و8000 (S8xxx) وآلات الحلاقة SW9700 وSW5700 من إصدار Star Wars.
توجّه شفرات V-Track Precision الحائزة براءة اختراع كل شعرة بلطف، حتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الزاوية الفضلى لقصها. يتيح ذلك قص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.