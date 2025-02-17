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7000 Seriesسماعات أذن سلكية

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمّم خصيصًا الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد على جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة كثيفة، والمنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي مقاس 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشويه منخفض، صوت أنقى وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمّم خصيصاً بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح والأداء الصوتي ممتاز عبر جميع التردّدات، مع نغمات عالية مرتفعة، ونغمات متوسّطة ممتلئة، ونغمات منخفضة غنيّة.

كابلات مجدولة قابلة للإزالة، بموصل ثنائي السنون 0.78mm وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون 0.78mm، تعديله بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وطبقة خارجية من PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

سدادات أذن من الإسفنج المرن والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، خفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، وعزل صوتي استثنائي.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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