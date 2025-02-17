كابلات مجدولة قابلة للإزالة، بموصل ثنائي السنون 0.78mm وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون 0.78mm، تعديله بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وطبقة خارجية من PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.