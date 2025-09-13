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TAFT1/10
مصمّم لصوت عالي الدقة
يدعوك مشغّل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® للاستمتاع إلى أقصى حد بالموسيقى التي تحبها. يدور طبق الألومنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل بسلاسة، وهناك أيضًا مشغّل CD مدمج. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكيًا أو سلكيًا.
مشغّل أسطوانات ومشغّل CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكوّنات عالية الجودة
مخرج RCA إضافي، ومنفذ لسماعات الرأس
ألبومات. أسطوانات EP. أغانٍ منفردة. صُمّم مشغّل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكوّنات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء من أسطواناتك لسنوات طويلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكّم اللمسي بالسرعتين لاختيار السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.
سواء كان قرص CD قديمًا يضمّ مزيجًا من الأغاني من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في درج التحميل الأمامي واستمتع بالموسيقى العزيزة على قلبك. يقبل مشغّل CD المدمج كل تنسيقات CD، ويمكنك الاطّلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة بمكبّرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبثّ الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبّرات الصوت المتوافقة، ما يجعله رائعًا للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
إنّ علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجّلة تملكها Bluetooth SIG, Inc.، وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية تملكها Bluetooth SIG, Inc.