مشغّل CD مدمج مع درج تحميل

سواء كان قرص CD قديمًا يضمّ مزيجًا من الأغاني من أيام زمان أو إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في درج التحميل الأمامي واستمتع بالموسيقى العزيزة على قلبك. يقبل مشغّل CD المدمج كل تنسيقات CD، ويمكنك الاطّلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.