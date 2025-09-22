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  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
  • انغمس في تجربة ألعاب أفضل
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Gamingسماعات رأس للألعاب سلكية توضع فوق الأذن

TAG3BK/97

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تعرف على Evina، وهي سماعات رأس للألعاب من Philips بتصميم مشترك، والمزوّدة بمشغّلات صوت مقاس 50 مم لتجربة صوتية غامرة في أثناء اللعاب. ويضمن الميكروفون المرن متعدد الاتجاهات والمصمَّم لراحة الاستخدام تواصلاً واضحًا وسلسًا مع فريقك خلال جلسات اللعب الطويلة.

عرض جميع المزايا

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  • جهير قوي بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم

  • مريحة للاستماع لفترات طويلة

  • ميكروفون متعدد الاتجاهات مخصص للألعاب

  • محوّل USB-C + مقبس صوت سلكي مقاس 3,5 مم

صوت غني بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم وتصميم مغلق من الخلف مضبوط تحديدًا للألعاب

صوت غني بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم وتصميم مغلق من الخلف مضبوط تحديدًا للألعاب

انغمس في مشاهد صوتية غنيّة وقويّة صُمّمت تحديدًا للألعاب. تتميّز سماعات الرأس بمشغّلات صوت مقاس 50 مم توفر ترددات عالية نقية وأصواتًا وسطى دقيقة وجهيرًا قويًا نابضًا، في حين يعزّز التصميم المغلق من الخلف تجربة اللعب من خلال عزل صوت اللعبة وتوجيهه مباشرة إلى أذنيك.

يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك من كل الزوايا

يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك من كل الزوايا

يصل صوتك بوضوح تام في كل مرة، إذ يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك بشكل طبيعي من أي زاوية مع تقليل الضوضاء الخلفية. سواء أكنت تعطي تعليمات استراتيجية أم تتحدّث مع أصدقائك، تبقى محادثتك واضحة وخالية من التشويش. هذا ويوفّر زر كتم مخصّص على غطاء الأذن الأيسر إمكانية كتم الصوت فورًا عند الحاجة.

توفّر وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي راحة فائقة في أثناء الاستخدام

توفّر وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي راحة فائقة في أثناء الاستخدام

استمتع بجلسات لعب طويلة من دون أي إرهاق بفضل وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي فائق النعومة. تتكيّف وسادات الأذن هذه بلطف مع شكل أذنيك حتى بعد فترات استخدام طويلة ما يمنع تراكم الحرارة ويقلّل من نقاط الضغط. في حين توفر البطانة المصنوعة من قماش مسامي ملاءمة مثالية خفيفة الوزن تتكيّف مع أي شكل للرأس.

المواصفات التقنية

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