ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة ومناسبة للسفر
بفضل مصابيح LED الملوّنة على أغطية الأذنين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، صُمّمت هذه السماعات ليحبّها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضجيجًا.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود عند 85 dB
مصابيح LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى الصوت عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضجيجًا خارج المنزل، يمكن للأهل استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تُسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها أغطية الأذن الأصغر حجمًا ووساداتها الناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
تجتمع أضواء LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع تصميم هذه السماعات المتعدد الألوان لتجعلها لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يريدون التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
مستوى الصوت محدود عند 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.