آمنة دائمًا، ممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى الصوت عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضجيجًا خارج المنزل، يمكن للأهل استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*