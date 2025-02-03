المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية

سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملوّنة على أغطية الأذنين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، صُمّمت هذه السماعات ليحبّها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضجيجًا.

عرض جميع المزايا

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود عند 85 dB

  • مصابيح LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا، ممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

آمنة دائمًا، ممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى الصوت عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضجيجًا خارج المنزل، يمكن للأهل استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تُسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها أغطية الأذن الأصغر حجمًا ووساداتها الناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تجتمع أضواء LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع تصميم هذه السماعات المتعدد الألوان لتجعلها لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يريدون التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • صورة لـ TPV_PBTAWARD127
  • صورة لـ TPV_PBTAWARD135

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود عند 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.