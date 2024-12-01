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جميع السلاسل

  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
  • اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت

مكبّر صوت لاسلكي

TAS1509BK/00

اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت

خُد موسيقاك معك وين ما رحت مع مكبّر الصوت الرائع هيدا بتقنية Bluetooth. يوفّر المشعّ السلبي جهير قوي، وتصنيف IPX7 يعني إنّه فيك تغمر مكبّر الصوت بالماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. تلقّى المكالمات من دون استخدام إيديك وين ما كنت.

عرض جميع المزايا

اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت

  • مشعّ سلبي. جهير قوي

  • اقرن مكبّري صوت للحصول على صوت ستيريو

  • قدرة إخراج 5W RMS

  • مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مشعّ سلبي لصوت جهير قوي

مشعّ سلبي لصوت جهير قوي

يقدّم مكبّر الصوت الصغير والرائع هذا صوتًا جهيرًا غنيًا وقويًا بشكل مذهل. خذ موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزّه أو على الشاطئ. مثالي لاصطحابه معك مهما كانت خططك.

اقرنها بسماعة مماثلة للحصول على صوت ستيريو

بدك صوت أغنى بعد؟ فيك بكل سهولة توصل سماعتين مماثلتين ببعض لتحصل على صوت ستيريو رائع. اسمع موسيقتك مثل ما لازم تنسمع. حتى وإنت خارج البيت، ما رح يفوتك ولا إيقاع ولا كلمة.

مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مقاوم للماء بتصنيف IPX7

هالسماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لكل شي. سواء فاجأك المطر، أو عم تتمرّن وتتعرّق، أو حتى عم تقفز من قارب، فتصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إنّه فيك تغمر السماعة بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.

المواصفات التقنية

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