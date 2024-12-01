ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
اسمع موسيقاك بوضوح وين ما كنت
خُد موسيقاك معك وين ما رحت مع مكبّر الصوت الرائع هيدا بتقنية Bluetooth. يوفّر المشعّ السلبي جهير قوي، وتصنيف IPX7 يعني إنّه فيك تغمر مكبّر الصوت بالماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. تلقّى المكالمات من دون استخدام إيديك وين ما كنت.
مشعّ سلبي. جهير قوي
اقرن مكبّري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة إخراج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
يقدّم مكبّر الصوت الصغير والرائع هذا صوتًا جهيرًا غنيًا وقويًا بشكل مذهل. خذ موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزّه أو على الشاطئ. مثالي لاصطحابه معك مهما كانت خططك.
بدك صوت أغنى بعد؟ فيك بكل سهولة توصل سماعتين مماثلتين ببعض لتحصل على صوت ستيريو رائع. اسمع موسيقتك مثل ما لازم تنسمع. حتى وإنت خارج البيت، ما رح يفوتك ولا إيقاع ولا كلمة.
هالسماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لكل شي. سواء فاجأك المطر، أو عم تتمرّن وتتعرّق، أو حتى عم تقفز من قارب، فتصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إنّه فيك تغمر السماعة بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.