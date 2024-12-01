مقاوم للماء بتصنيف IPX7

هالسماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لكل شي. سواء فاجأك المطر، أو عم تتمرّن وتتعرّق، أو حتى عم تقفز من قارب، فتصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إنّه فيك تغمر السماعة بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.