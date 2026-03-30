ضمان لمدة عامين
TAT2200BK/97
تخلّص من الضوضاء واستمتع بالملاءمة
دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا والأكثر راحة وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.
سماعات أذن صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية الميكروفونات الأربعة
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
حاسس إنّ موسيقاك ناقصها شي؟ تطبيقنا المرافق مزوّد بميزة EQ، وهي معادل صوت سهل الاستخدام بيخلّيك تضبط الصوت وتستكشف إعدادات EQ مختلفة بأطراف أصابعك. فيك كمان تستخدم التطبيق لتفعيل Dynamic Bass، وإدارة الأجهزة المتصلة، وتحديث البرنامج الثابت، وغير ذلك.
نستخدم في منتجاتنا بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك، وعبواتنا مصنوعة من كرتون معاد تدويره ومعتمد من FSC، مع حشوات مطبوعة على ورق معاد تدويره.
لا تقلق بشأن الطقس، فتصنيف IPX4 يعني أن هذه السماعات مقاومة للرذاذ، لذلك لا يزعجها القليل من المطر! هل ترتديها في يوم حار جدًا؟ لن يزعجها القليل من العرق أيضًا.