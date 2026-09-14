اعزل الضوضاء، واضبطها لتناسب أسلوبك

انساب بسلاسة خلال أيامك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميّز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ رؤوس الأذن المحبّبة على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر رقياً.