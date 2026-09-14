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جديد
TAT2600BK/97
اعزل الضوضاء، واضبطها لتناسب أسلوبك
انساب بسلاسة خلال أيامك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميّز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ رؤوس الأذن المحبّبة على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر رقياً.
سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية 4 ميكروفونات
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
تمنحك رؤوس السماعات المزخرفة SecureFit ثباتًا أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل أفضل وصوت أروع. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.
تخفّف ميزة إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية لتقدر تركّز على موسيقاك والبودكاست ومكالماتك. فيك تشغّلها أو توقفها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المرافق، بينما بيسمح وضع Awareness Mode بدخول الأصوات الخارجية من جديد.
تتميّز سماعات الرأس هيدي بنظام من أربعة ميكروفونات، بيتعاون اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ليمنحوك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت بمقهى مزدحم، رح يوصل صوتك بوضوح، وما رح يتشتّت الشخص اللي عم تحكي معه بسبب الأصوات اللي حواليك.