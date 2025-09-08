TWS وAuracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

هل تريد المزيد من الميزات؟ للحصول على مساحة صوتية أوسع، يمكنك إقرانه بمكبر صوت TAX5000 آخر عبر تقنية الاستيريو اللاسلكية الحقيقية (TWS). في المناسبات الكبيرة أو حفلات المنزل الرائعة، يمكنك بث الموسيقى إلى عدد غير محدود من مكبّرات صوت Auracast™‎ المتوافقة! استمع إلى الصوت في كل أرجاء المنزل أو استمتع بتجربة صوتية قوية في غرفة واحدة.