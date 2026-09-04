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آلة الحلاقة من Philips لا تعمل

إذا كانت آلة الحلاقة لا تعمل أو تدور، فقد تساعدك تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه في العثور على حل.

نوصي باتباع الخطوات بحسب الترتيب المذكور أدناه. وفي ما بين الخطوات، تحقق لمعرفة ما إذا كان تم حل المشكلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

تنطبق المعلومات الواردة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: XP9202/10 , XP9404/31 , S1151/00 . انقر هنا لعرض المزيد من أرقام المنتجات  ›

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