يساعدك تطبيق Lumea IPL من Philips على إدارة علاجات إزالة الشعر وأهدافها عند استخدام جهاز Lumea IPL (يُشار إليه بـ "الجهاز")، ويوفّر لك نصائح مخصصة لتتمكني من الاهتمام بجمالك وإزالة الشعر (يُشار إليها بـ "الخدمات").
إنَّ إشعار الخصوصية هذا مصمم لمساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدمين خدماتنا، بما في ذلك البيانات التي نجمعها وسبب جمعها وكيفية التصرف بها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية.
ينطبق إشعار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة التطبيق، والتي يتم التحكم فيها من قِبل شركة Philips Consumer Lifestyle B.V. أو أي من الشركات الفرعية أو التابعة لها (يُشار إليها بـ "Philips" أو ضمير الملكية أو "نحن" أو الضمير المتصل "نا").
ما هي المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها ولأي غرض؟
نحن نعالج المعلومات والبيانات الشخصية، كما هو موضّح أدناه، عندما نقدّم خدماتنا، بما في ذلك عندما تقومين بالوصول إلى التطبيق وتنزيله وتثبيته. ويجوز لنا معالجة هذه البيانات الشخصية بناءً على موافقتك أو وفقًا لطلبك بصفتها ضرورة تعاقدية لتشغيل خدماتنا وتقديمها وتحسينها وتخصيصها ودعمها وتسويقها استنادًا إلى مصلحتنا المشروعة، أو للامتثال لالتزام قانوني قد نكون خاضعين له. في حال عدم رغبتك في قيامنا بمعالجة بياناتك الشخصية، فلن تتمكّني من استخدام خدماتنا.
البيانات الشخصية الحساسة
قبل قيامنا بجمع البيانات الشخصية الحساسة، سنعلمك بذلك وسنطلب موافقتك الصريحة. وفقًا لاختياراتك، نسمح لك بتخزين التفاصيل المتعلقة بالجمال وإزالة الشعر بأمان في حسابك حتى تتمكني من إعادة تخزينها بسهولة إذا قمتي بتثبيت التطبيق على جهاز آخر. ونستخدم أيضًا بياناتك لتوفير تجربة مخصصة لك في ما يتعلق بالاهتمام بالجمال وإزالة الشعر من خلال أمور مثل البرامج التوجيهية المخصصة والتذكيرات والخدمات الأخرى. تتضمن البيانات التي تمت معالجتها ما يلي:
بناءً على الإعدادات لديك، يجوز لنا إرسال رسائل بريد إلكتروني وإعلامات منبثقة ومحتويات داخل التطبيق ورسائل داخل التطبيق. يجوز لنا أيضًا تجميع بياناتك أو توفيرها تحت اسم مستعار أو إزالة معلومات التعريف الشخصي منها أو جمعها لأغراض التخصيص. بيانات الحساب نجمع بياناتك الشخصية عندما تقومين بإنشاء حساب. يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب Philips أو باستخدام ملف التعريف الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple. إذا اخترتِ تسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها ملف التعريف العام الأساسي الخاص بك (مثل صورة ملف التعريف والمعرّف والجنس وعنوان URL الخاص بملف التعريف وتاريخ الميلاد والصفحة الرئيسية والموقع الجغرافي) والبريد الإلكتروني لأغراض المصادقة. في هذه الحالة، يجوز لموفّر وسائل التواصل الاجتماعي جمع معلومات تفيد بأنك تستخدمين التطبيق وتسجّلين الدخول باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بموفّر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل Facebook وGoogle وApple) لمعرفة ممارسات الخصوصية التي يطبّقها. تسمح لك الإصدارات الأقدم من التطبيق باستخدام Facebook SDK لتسجيل الدخول، ما يمكّن Facebook من معالجة المعلومات التالية:
قد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها اسم المستخدم الخاص بك واسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبلدك ولغتك وكلمة المرور والمعلومات الديموغرافية الخاصة بك مثل الجنس (اختياري). نقوم أيضًا بمعالجة المعلومات المتعلقة باستخدامك التطبيق، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالجلسة وتسجيل الدخول والمصادقة، ونستخدمها لإدارة حسابك.
بناءً على الإعدادات لديك، يجوز لنا إرسال رسائل بريد إلكتروني وإعلامات منبثقة ومحتويات داخل التطبيق ورسائل داخل التطبيق. يجوز لنا أيضًا تجميع بياناتك أو توفيرها تحت اسم مستعار أو إزالة معلومات التعريف الشخصي منها أو جمعها لأغراض التخصيص.
بيانات الحساب
نجمع بياناتك الشخصية عندما تقومين بإنشاء حساب. يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب Philips أو باستخدام ملف التعريف الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple.
إذا اخترتِ تسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها ملف التعريف العام الأساسي الخاص بك (مثل صورة ملف التعريف والمعرّف والجنس وعنوان URL الخاص بملف التعريف وتاريخ الميلاد والصفحة الرئيسية والموقع الجغرافي) والبريد الإلكتروني لأغراض المصادقة. في هذه الحالة، يجوز لموفّر وسائل التواصل الاجتماعي جمع معلومات تفيد بأنك تستخدمين التطبيق وتسجّلين الدخول باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بموفّر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل Facebook وGoogle وApple) لمعرفة ممارسات الخصوصية التي يطبّقها.
تسمح لك الإصدارات الأقدم من التطبيق باستخدام Facebook SDK لتسجيل الدخول، ما يمكّن Facebook من معالجة المعلومات التالية:
يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدام Facebook المعلومات من خلال قراءة سياسة الخصوصية التي يطبِّقها. يجوز لـ Facebook معالجة هذه المعلومات في بلدان خارج البلد الذي تقيمين فيه، ما قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية المناسبة للبيانات الشخصية وفقًا للقانون (EU) 2016/679.
نستخدم بيانات حسابك لإنشاء حسابك وإدارته وتقديم خدمات مخصصة. يمكنك استخدام حسابك لتسجيل الدخول إلى التطبيق بشكل آمن. إذا قمت بإنشاء حساب Philips لتسجيل الدخول إلى التطبيق، فسنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا للتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَين بك أو للتواصل معك ردًا على استفساراتك أو حصريًا لإرسال إعلانات متعلقة بالخدمة أو مراسلات تسويقية مباشرة في حال موافقتك على ذلك. يمكنك أيضًا استخدام حساب Philips لطلب منتج أو خدمة من Philips أو تسجيلها، وللمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة، وللمشاركة في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بعرض ترويجي خاص بـ Philips (على سبيل المثال، النقر فوق "إعجاب" أو "مشاركة") وللمشاركة في اختبار المنتج أو استطلاعات الرأي المتعلقة به.
بيانات التحليلات
في حال موافقتك، سوف تساعديننا على تحسين التطبيق والمنتجات المتصلة الخاصة بنا (بالإضافة إلى تطوير حلول جديدة مناسبة لك في مجال الصحة الشخصية!) استنادًا إلى البيانات التي نلاحظها ونجمعها عندما تستخدمين خدماتنا. يجوز لنا كذلك استخدام هذه المعلومات المعمقة لتخصيص خدماتنا أكثر. تتضمن البيانات التي تمت معالجتها البيانات التي تقدّمينها عند استخدام التطبيق ومعرّفات الجهاز المحمول وبيانات الجلسة وبيانات الاستخدام ونظام التشغيل والطراز ومعلومات الشبكة وعناوين IP (المقنّعة) ومعلومات التطبيق، مثل اسم التطبيق والإصدار والاستخدام والفعاليات والصفحات التي تمت زيارتها ومعلومات الجلسة. ويجوز لنا استخدام ملفات تعريف الارتباط و/أو العلامات و/أو التقنيات المماثلة والاستعانة بموفّري الخدمات الذين يعالجون التفاصيل الخاصة بك بالنيابة عنا وبناءً على تعليماتنا. يجوز لنا أيضًا تجميع بياناتك أو توفيرها تحت اسم مستعار أو إزالة معلومات التعريف الشخصي منها أو جمعها لأغراض الإحصاء والتحليل والتخصيص. يمكنك العثور على المزيد من التفاصيل ضمن إعدادات التطبيق.
بيانات ملفات تعريف الارتباط
نقوم بمعالجة المعلومات الواردة من جهازك المحمول ونستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو وحدات البكسل أو التقنيات المماثلة (يُشار إليها باسم "ملفات تعريف الارتباط") لتقديم خدماتنا. تتيح ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا التعرف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بما يتفق مع هذا الإشعار. قد تتضمن المعلومات التي نعالجها بيانات جهازك المحمول (مثل المعرّفات الفريدة وبيانات الجلسة وبيانات الاستخدام ونظام التشغيل والطراز وشركة الجوّال ومعلومات الشبكة وعناوين IP) ومعلومات التطبيق (مثل اسم التطبيق والإصدار والاستخدام والأحداث والصفحات التي تمت زيارتها ومعلومات الجلسة). يجوز لنا أيضًا استخدام هذه المعلومات لعرض محتوى خاص ببلدك (يتضمن ذلك معلومات بلغتك المحلية).
بيانات التسويق
إذا اخترت الاشتراك لتلقي مراسلات ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها الترويجية التي قد تهمّك استنادًا إلى تفضيلاتك وسلوكك على الإنترنت، فيمكننا أن نرسل إليك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من القنوات الرقمية، مثل تطبيق الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. بهدف أن نتمكّن من تخصيص المراسلات حسب تفضيلاتك وسلوكك، وبهدف تزويدك بتجربة مخصصة وذات صلة أكثر، قد نحلل بياناتك الشخصية ونجمعها. يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه المراسلات في أي وقت.
بيانات استطلاع الرأي والبحث
قد ندعوك إلى المشاركة في استطلاعات الرأي أو الانضمام إلى الدراسات البحثية. تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها ردودك وقد تتعلق برأيك وتجربتك عند التفاعل مع خدماتنا أو خدمات الجهات الخارجية، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بروتين الجمال وإزالة الشعر أو بأي مواضيع صحية وشخصية أخرى. يجوز لنا معالجة بيانات استطلاع الرأي الخاصة بك بالإضافة إلى معلومات التحليلات التي نجمعها عندما تستخدمين التطبيق. نستخدم هذه البيانات لفهم المستخدمين لدينا ونستخدم هذه المعلومات المعمقة لتحسين تطبيقاتنا وخدماتنا في مجال الجمال الخاص بـ Philips. للقيام بذلك، نقوم بتحليل معلوماتك وأجوبتك وجمعها، كما يجوز لنا تنفيذ بعض هذه المشاريع من دون الكشف عن الهوية، ما يعني أننا، في هذه الحالة، لن نجمع أي بيانات شخصية. على أي حال، في أي وقت تنضمين فيه إلى هذه المشاريع، ستتلقين معلومات تكميلية متعلقة بكيفية معالجة بياناتك.
البيانات المتعلقة بالملاحظات
قد نطلب منك تقديم ملاحظات حول تجربتك في استخدام جهاز Lumea. في بعض الحالات، سنطلب إذنك لنشر اسمك وملاحظاتك في التطبيق لمساعدة المستخدمين الآخرين. نرجو منك عدم الإفصاح لنا عن أي بيانات شخصية حساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو معلومات متعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها من المعتقدات أو الصحة أو الحياة الجنسية أو التوجه الجنسي أو القياسات الحيوية أو الخصائص الجينية أو الخلفية الجنائية أو العضوية في اتحاد تجاري، ما لم نطلب منك القيام بعكس ذلك. يمكنك دائمًا مطالبتنا بحذف ملاحظاتك في أي وقت.
بيانات دعم العملاء
يجوز لك تزويدنا بمعلومات تتعلق باستخدام خدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips وكيفية التواصل معك لنتمكن من تزويدك بدعم العملاء. نحن نشغّل خدماتنا ونقدمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء وتحسين خدماتنا وإصلاحها وتخصيصها. نستخدم معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا.
البيانات المجمّعة
قد نجمّع بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب وغيرها من البيانات التي زوّدتنا بها وبيانات الجهاز وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والبيانات التي تم جمعها أثناء تفاعلاتك واستخدامك قنوات Philips الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة وعنوان IP وملفات تعريف الارتباط والمعلومات المتعلقة بالجهاز والمراسلات التي تنقرين فوقها أو تضغطين عليها والتفاصيل حول الموقع ومواقع الويب التي تقومين بزيارتها. ووفقًا لاختياراتك، يجوز لنا تحليل بياناتك المجمّعة لتزويدك بالخدمات، مثل منحك معلومات معمقة حول علاجات إزالة الشعر الخاصة بك وتقديم محتويات ورسائل ونصائح مخصصة بما يتفق مع هذا الإشعار. يجوز لنا أيضًا استخدام هذه البيانات لتحسين محتويات التطبيق والخدمات ووظائفهما وقابلية استخدامهما، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة في مجال الجمال.
بيانات المراجعات والتصنيفات
إذا قمت بكتابة تعليق حول التطبيق أو بتقييم التطبيق في متاجر التطبيقات، فيجوز لنا عندئذٍ معالجة هذه المعلومات للرد على تعليقاتك وأسئلتك وفهم ما تشعرين به عند استخدام التطبيق والتعرف على تصوّرك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية واستخدام هذه المعلومات المعمقة لتحسين التطبيق. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، والتقييمات، والتعليقات، وأي تفاصيل أخرى تقررين مشاركتها معنا أو إتاحتها للجمهور. ما لم تطلبي منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. عندما تحتاجين إلى دعم العملاء، يجوز لنا استخدام بياناتك لمتابعة حالتك وتوجيهك عبر عملية دعم العملاء لدينا بما يتفق مع هذا الإشعار.
الأذونات
قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى سعات التخزين الخاصة بجهازك المحمول أو المستشعرات أو الميزات الأخرى. نحن لا نطلب الوصول إلا عند الضرورة القصوى لتوفير الخدمات على النحو الموضّح بالتفصيل أدناه.
في بعض الحالات، قد يطلب نظام التشغيل الخاص بك الأذونات التي يحتاج إليها جهازك المحمول لأسباب فنية، لكن لا يتم التحكم فيها أو استخدامها بواسطة Philips. لن نجمع أي بيانات مرتبطة بهذه الأذونات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لتقديم خدماتنا بما يتفق مع هذا الإشعار.
ويجوز لك حظر هذه الأذونات أو سحبها في أي وقت ضمن إعدادات نظام التشغيل.
مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين
قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية لموفّري الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.
الجهات التابعة
يجوز لنا مشاركة بياناتك مع كيانات Philips الأخرى التي تُعد جزءًا من مجموعة Philips. على سبيل المثال، يجوز لبعض كيانات Philips مساعدتنا على إدارة البنية الأساسية للتطبيق أو التعامل مع استفساراتك. لن يقوم بمعالجة بياناتك سوى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إليها للقيام بوظائفهم فقط.
موفّرو الخدمات
نحن نعمل أيضًا مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا على تشغيل تطبيقنا وتوفيره وتحسينه وفهمه وتخصيصه ودعمه وتسويقه. قد نشارك بياناتك الشخصية مع موفّري الخدمات التالين:
تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.
جهات خارجية أخرى
قد تعمل Philips كذلك مع جهات خارجية تعالج معلوماتك أو بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بعناية لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.
إذا قامت Philips بمشاركة معلومات أو بيانات شخصية مع جهة خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية.
تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.
يجوز لنا مشاركة بياناتك مع السلطات العامة والحكومية عندما يقتضي القانون ذلك، أو عند الضرورة لحماية حقوقنا.
نقل خارج الحدود
يجوز تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي بلد نمتلك فيه منشآت أو نتعامل فيه مع موفّري الخدمات. باستخدام الخدمات، تقرّين بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيمين فيه وقد تكون قوانين حماية البيانات المطبقة في هذه البلدان مختلفة عن تلك السارية في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.
إذا كنت تقيمين في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفّري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والتي تعترف بها المفوّضية الأوروبية على أنها توفّر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا).
لنقل بياناتك من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان تُعدّ غير مناسبة وفقًا للمفوضية الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، وضعنا تدابير مناسبة، مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الرابط أعلاه أو عبر التواصل معنا هنا.
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك التطبيق والخدمات؛ (2) أو ما إذا كان ثمة التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو ما إذا كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء وضعنا القانوني (مثلاً في ما يتعلق بالقوانين المطبّقة والمتعلقة بالقيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).
اختياراتك وحقوقك
إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق أن قدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (بالقدر الذي يسمح به القانون المطبّق عند منحك هذا الحق لنقل البيانات)، فيمكنك التواصل معنا هنا. وسنردّ على طلبك بما يتوافق مع القانون المطبّق.
يُرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تودّين الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. ولحمايتك، قد لا ننفّذ سوى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمينها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن.
في حين أننا نعالج بياناتك لتقديم خدماتنا بناءً على شروطنا، قد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نعالج بياناتك. في الحالات التي نعتمد فيها على مصالحنا المشروعة، نضمن عدم انتهاك المعالجة حقوقك المتعلقة بالخصوصية ومصالحك. في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك، يجوز لك سحبها في أي وقت من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة قبل سحب الموافقة.
إذا استخدمت (بعض) خياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكّنين من استخدام خدماتنا، بالكامل أو جزئيًا، بعد ذلك.
نحمي بياناتك الشخصية
من واجبنا حماية البيانات التي تعهدين بها إلى شركة Philips من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها، ونحن نأخذ هذا الواجب على محمل الجد. تستخدم Philips مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات.
معلومات خاصة للآباء
في حين أن الخدمات ليست مخصصة للأطفال، بحسب ما هو محدد بموجب القانون المطبّق، إلا أن سياسة Philips تفرض الامتثال للقانون عندما يتطلب الحصول على إذن الأهل أو الوصي قبل جمع بيانات شخصية عن الأطفال أو استخدامها أو الإفصاح عنها. ونحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية لدى الأطفال ونشجّع الأهل والأوصياء بشدة على الاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.
إذا علم أحد الوالدَين أو الوصي بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية من دون موافقته، فيُرجى التواصل معنا هنا. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.
تغييرات على إشعار الخصوصية هذا
قد تتغيّر الخدمات التي نقدّمها من وقت إلى آخر من دون إشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت إلى آخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا. نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.
يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافقين على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير بالتوقف عن استخدام خدماتنا. إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد دخول هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك تقرّين بأنك على علم بالتحديثات التي تمت في إشعار الخصوصية.
تواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips بياناتك الشخصية، فيمكنك التواصل معنا (بما في ذلك، مسؤول حماية البيانات لدينا و/أو وكيلنا) هنا. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختصة في بلدك أو منطقتك
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
آيندهوفن، هولندا
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