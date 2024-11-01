تتعلق هذه المقالة بشافطات حليب الأم من Philips Avent الموضحة أدناه.
لتجميع شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent، اتبعي الخطوات الموضّحة.
ملاحظة: احرصي على تنظيف كل قطع شافطة حليب الأم التي تلامس حليب الأم وتعقيمها قبل الاستخدام
كيف أجمع قطع شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent؟
نشرت في 07 يوليو 2024
تجميع شافطة حليب الأم اليدوية
- أدخلي الصمام (الأبيض) في هيكل شافطة حليب الأم من الأسفل. ادفعي الصمام ليدخل إلى أبعد حد ممكن (الصورة 1).
- قومي بشدّ هيكل شافطة الحليب على الرضّاعة باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت بإحكام (الصورة 2)..
- أدخلي الساق في غشاء السيليكون. احرصي على دفع الساق بالكامل (الصورة 3).
- أدخلي غشاء السيليكون في هيكل شافطة الحليب من الأعلى. تأكدي من أنه ثابت بإحكام حول الحافة عبر الضغط عليه بأصابعك إلى الأسفل لضمان منع تسرّب مثالي (الصورة 4).
- ثبّتي المقبض بالغشاء الذي تمّ إدخال الساق فيه من خلال تعليق فتحة المقبض بطرف الساق. أدخلي المقبض في هيكل شافطة الحليب حتى يستقرّ في مكانه وسماع صوت طقطقة (الصورة 5).
- ضَعي الوسادة على هيكل شافطة الحليب وتأكدي من أن الحافة تغطي هيكل شافطة الحليب. ادفعي الجزء الداخلي من الوسادة داخل القمع على طول الخط المُشار إليه بسهم وتأكدي من تثبيت حواف الوسادة بإحكام حول هيكل شافطة الحليب (الصورة 6). لشافطة حليب الأم اليدوية الأساسية SCF417 فقط: اضغطي بين البتلات لإزالة أي هواء محاصر.