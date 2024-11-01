إذا لم تكوني متأكدة من كيفية استخدام شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent، فراجعي الإرشادات التي نقدّمها أدناه.
قومي بفك كل القطع وتنظيفها وتعقيمها قبل استخدام شافطة حليب الأم للمرة الأولى وبعد كل استخدام.
كيف أستخدم شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent?
نشرت في 05 يوليو 2024
إرشادات استخدام شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent
ملاحظة: استخدمي شافطة حليب الأم مع الوسادة دائمًا.
- اغسلي يديك جيدًا بالمياه والصابون واحرصي على أن يكون ثديك نظيفًا.
- اضغطي هيكل الشافطة المُجمّع على ثديك. احرصي على أن تكون الحلمة في الوسط لكي تمنع الوسادة تسرّب الهواء.
- ابدئي بالضغط بلطف على المقبض إلى أن تشعري بالشفط على ثديك (راجعي الصورة أدناه). ثم اسمحي للمقبض بالعودة إلى وضعية الراحة. كرّري هذه الخطوة بسرعة لـ 5 أو 6 مرات بهدف تنشيط ردّ فعل درّ الحليب.
اضغطي على المقبض قليلاً.
ملاحظة: ما من حاجة إلى الضغط على المقبض بالكامل. اضغطي عليه إلى حدّ مريح لك. على الرغم من أنك لا تستخدمين قوة الشفط الكاملة التي يمكن لشافطة الحليب توليدها، إلا أن درّ الحليب سيبدأ بعد قليل.
- عندما يبدأ درّ الحليب، خفّفي الإيقاع من خلال الضغط على المقبض مع الاستمرار بالضغط للحظة قبل إفلاته للعودة إلى وضعية الراحة. استمرّي في هذا الإيقاع أثناء درّ الحليب. إذا تعبت يدك، فحاولي استخدام يدك الأخرى أو قومي بشفط الحليب من ثديك الآخر.
لا يتم درّ الحليب.
ملاحظة: لا تقلقي في حال لم يبدأ درّ الحليب على الفور. استرخي وتابعي شفط الحليب. قد يساعد تغيير وضعية شافطة حليب الأم على الثدي من وقت إلى آخر في تحفيز درّ الحليب.
- استمري في شفط الحليب إلى أن تشعري أنه نفد من ثديك.
- عندما تنتهي من شفط الحليب، قومي بإزالة شافطة حليب الأم عن ثديك برفق وبفكّ الرضّاعة عن هيكل شافطة الحليب. نظّفي قطع شافطة حليب الأم الأخرى المُستخدمة.
إذا كنت لازلت تواجهين صعوبة في استخدام شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent، فيرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المساعدة.