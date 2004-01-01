يمكنكِ تخزين حليب الأم في البراد (أقل من 4 درجات مئوية/39 درجة فهرنهايت) لمدة تصل إلى 4 أيام، أو في الثلاجة (أقل من -18درجة مئوية/0 درجة فهرنهايت) لمدة 6-12 شهرًا باستخدام زجاجة الرضاعة، أو كوب التخزين، أو كيس تخزين حليب الأم من Philips Avent. للتخزين طويل الأمد، يُنصح بشدة بالتثليج العميق (أقل من -20 درجة مئوية/-4 درجات فهرنهايت).
عند حمل حليب الأم معك أثناء التنقل، استخدميه خلال 4 ساعات.
اطلعي أدناه على درجات حرارة التخزين الموصى بها وأماكن شراء ملحقات التخزين.
درجات حرارة تخزين الحليب الموصى بها
الموقع
الحرارة
قصى مدة تخزين
الغرف
حتى 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)
4 ساعات
البراد
< 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت)
4 أيام
الثلاجة
< -18 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت) (كلما كانت درجة الحرارة أبرد، كان ذلك أفضل)