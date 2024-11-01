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كيف أحفظ حليب الأم المسحوب؟

نشرت في 16 يوليو 2026

يمكنكِ تخزين حليب الأم في البراد (أقل من 4 درجات مئوية/40 درجة فهرنهايت) لمدة تصل إلى 4 أيام، أو في الثلاجة (أقل من -18درجة مئوية/0 درجة فهرنهايت) لمدة 6-12 شهرًا باستخدام زجاجة الرضاعة، أو كوب التخزين، أو كيس تخزين حليب الأم من Philips Avent. للتخزين طويل الأمد، يُنصح بشدة بالتثليج العميق (أقل من -20 درجة مئوية/-4 درجات فهرنهايت).

اطلعي أدناه على درجات حرارة التخزين الموصى بها وأماكن شراء ملحقات التخزين.

درجات حرارة تخزين الحليب الموصى بها

 

الموقع

الحرارة

قصى مدة تخزين

الغرف

حتى 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت)

4 ساعات

البراد

< 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت)

4 أيام

الثلاجة

< -18 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت) (كلما كانت درجة الحرارة أبرد، كان ذلك أفضل)

من 6 إلى 12 شهراً

المصدر:

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

أماكن شراء ملحقات تخزين الحليب

يمكنكِ طلب زجاجات الرضاعة، وأكواب التخزين، وأكياس تخزين حليب الأم عبر متجر القطع والملحقات الإلكتروني، أو التواصل مع مركز رعاية عملاء Philips في بلدكِ للحصول على المساعدة.

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