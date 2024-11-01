كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز كي الملابس بالبخار/الحل المتكامل من Philips؟
نشرت في 30 أغسطس 2023
اقرئي المقالة أدناه للعثور على طراز جهاز كي الملابس بالبخار/الحل المتكامل من Philips واتبعي روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح.
اعثري على طراز جهاز الكي المحمول باليد أو جهاز الكي بالبخار العمودي وروتين إزالة الترسبات الكلسية
جهاز كي بالبخار محمول باليد:
للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار المحمول باليد من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه، يمكنكِ الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز الموجود أسفل خزان المياه، أو على الجزء الخلفي من المقبض، أو أسفل رأس جهاز الكي بالبخار (راجعي الصورتين A وB). أمثلة أرقام الطراز: STH7030/10 وGC801/10.
جهاز كي بالبخار عمودي:
للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار المحمول باليد من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه، يمكنكِ الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز أسفل قاعدة جهاز الكي بالبخار العمودي (راجعي الصورة C). أمثلة أرقام الطراز: STE3170/80 وGC482/27.
للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار المحمول باليد من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه، يمكنكِ الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز الموجود أسفل خزان المياه، أو على الجزء الخلفي من المقبض، أو أسفل رأس جهاز الكي بالبخار (راجعي الصورتين A وB). أمثلة أرقام الطراز: STH7030/10 وGC801/10.
جهاز كي بالبخار عمودي:
للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار المحمول باليد من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه، يمكنكِ الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز أسفل قاعدة جهاز الكي بالبخار العمودي (راجعي الصورة C). أمثلة أرقام الطراز: STE3170/80 وGC482/27.
لمَ نحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية؟
بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم الترسبات الكلسية في الجهاز. كلما كان الماء في منطقتك أكثر عسرًا، تكونت الشوائب الكلسية وتصلبت بشكل أسرع. يمكن أن تؤدي إزالة الترسبات الكلسية من جهاز كي الملابس بالبخار من Philips كل شهر إلى شهرين إلى منع البقع البنية والمياه البنية والتسرب. يحافظ التنظيف المنتظم على إخراج البخار في أعلى مستوياته ويطيل عُمر الجهاز.
وظيفة Quick Calc Release
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).
ملاحظة: يجب تفريغ جهاز الكي بالبخار من الترسبات الكلسية مرة كل شهر تقريبًا - وأكثر من مرة إذا كانت المياه في منطقتك شديدة العسر.
ملاحظة: يجب تفريغ جهاز الكي بالبخار من الترسبات الكلسية مرة كل شهر تقريبًا - وأكثر من مرة إذا كانت المياه في منطقتك شديدة العسر.
- افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل).
- ارفعي الغطاء الذي كُتب عليه "De-Calc".
- احملي الجهاز فوق المغسلة وانزعي السدادة المطاطية وهزّيه بلطف لتفريغ المياه والرواسب الكلسية.
- ضعي السدادة والغطاء في مكانهما مجددًا.
- كرري هذه العملية مرة واحدة في الشهر، أو أكثر إذا لزم الأمر.
تشغيل إيقاف مؤقت
وظيفة Easy Rinse Off Scale
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: السلسلة 7000 (STH7020، STH7030، STH7040، STH7050، STH7060).
ملاحظة: عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب تفريغه من الرواسب الكلسية مرّةً في الشهر تقريبًا، وأكثر من مرّةٍ إذا كانت المياه في محيطك تحتوي على نسبة عالية من المعادن.
ملاحظة: عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب تفريغه من الرواسب الكلسية مرّةً في الشهر تقريبًا، وأكثر من مرّةٍ إذا كانت المياه في محيطك تحتوي على نسبة عالية من المعادن.
- قومي بتوصيل مقبس الطاقة بالمأخذ الرئيسي وتشغيل جهاز كي الملابس بالبخار وانتظري لمدة 30 ثانية حتى يسخن.
- اضغطي مع الاستمرار على زر إعداد البخار وزر إطلاق البخار في الوقت نفسه حتى يومض مصباحي LED.
- احمليه فوق المغسلة وهزيه بلطف لإفراغ المياه الساخنة والترسبات الكلسية.
- بعد مرور 30 ثانية، سيومض وضع ECO للإشارة إلى أن المنتج يسخن من جديد.
- يمكنكِ إيقاف التشغيل وإزالته من المأخذ الرئيسي.
- انتظري حتى يبرد جهاز كي الملابس بالبخار لمدة 60 دقيقة واستخدمي قطعة قماش ناعمة لمسح قاعدته.
لا حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8600 (AIS8540) | جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8000 (GC628، GC629) | جهاز ProTouch (GC610، GC612، GC625، GC626، GC627) | جهاز ProTouch 2 في 1 (GC617، GC618).
بفضل تصميم محرك Philips الحاصل على براءة اختراع، لا تحتاجين إلى إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. ستتم إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا وتخزينها داخليًا في قاعدة الجهاز. لقد صممنا هذه المساحة خصوصًا لتخزين الترسبات الكلسية حتى لا تتطلب اتخاذ أي إجراء منكِ.
يمكنكِ إطلاق البخار بقدر ما تريدين، باستخدام مياه الصنبور العادية، أو مياه مقطرة/منزوعة المعادن إذا كنتِ تعيشين في منطقة بها ماء عسر (يمكنكِ استخدام 50% من المياه منزوعة المعادن مختلطة مع مياه الصنبور أيضًا).
بفضل تصميم محرك Philips الحاصل على براءة اختراع، لا تحتاجين إلى إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. ستتم إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا وتخزينها داخليًا في قاعدة الجهاز. لقد صممنا هذه المساحة خصوصًا لتخزين الترسبات الكلسية حتى لا تتطلب اتخاذ أي إجراء منكِ.
يمكنكِ إطلاق البخار بقدر ما تريدين، باستخدام مياه الصنبور العادية، أو مياه مقطرة/منزوعة المعادن إذا كنتِ تعيشين في منطقة بها ماء عسر (يمكنكِ استخدام 50% من المياه منزوعة المعادن مختلطة مع مياه الصنبور أيضًا).
وظيفة Basic Rinse
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز DailyTouch (GC502، GC503، GC504، GC506).
- افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل).
- عندما يبرد الجهاز، فُكّي العمود وافصلي خرطوم البخار وأخرجي خزان المياه.
- أفرغي المياه من وحدة القاعدة في المغسلة وهزّي الجهاز بلطف.
- املئي خزان المياه وأعيديه إلى مكانه. انتظري لمدة 10 ثوانٍ. هزيه. أفرغيه. كرري الإجراء عدة مرات.
- كرري هذه العملية مرة واحدة في الشهر، أو أكثر إذا لزم الأمر.
تشغيل إيقاف مؤقت
وظيفة Easy Rinse لإزالة الترسبات الكلسية
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز EasyTouch (GC48x، GC499، GC50x)، جهاز EasyTouch Plus (GC51x وGC52x)، جهاز ComfortTouch (GC55x)، جهاز ComfortTouch Plus (GC558)، جهاز ComfortTouch Advanced (GC57x)، السلسلة 3000 (STE31xx).
- افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل).
- تأكدي من أن مستوى المياه أعلى من علامة MIN. احملي جهاز الكي بالبخار فوق دلو أو مصرف.
- أديري مفتاح DE-CALC عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة الترسبات الكلسية. اتركي المياه والتسربات الكلسية تخرج.
- بعد تفريغ المياه، ضعي مفتاح DE-CALC مجدّدًا وأديريه باتجاه عقارب الساعة لإقفاله.
- كرري هذه العملية مرة واحدة في الشهر، أو أكثر إذا لزم الأمر.
وظيفة Auto Clean
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز CompactTouch (GC410، GC420، GC430).
ملاحظة: عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب إزالة الترسبات الكلسية منه مرّة كل أسبوعين.
هل ساعدت الحلول المذكورة أعلاه على حل المشكلة؟ إذا كانت الإجابة لا، فيُرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المساعدة.
ملاحظة: عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب إزالة الترسبات الكلسية منه مرّة كل أسبوعين.
- املئي خزان المياه وأوصليه بمصدر الطاقة بالقرب من المغسلة.
- وجهي جهاز الكي بالبخار داخل المغسلة. اضغطي مع الاستمرار على زر AUTO CLEAN لمدة ثانيتين.
- انتظري لمدّة دقيقتين إلى أن يتوقف تشغيل القدر البخاري وينطفئ ضوء AUTO CLEAN.
- كرري هذه العملية مرة واحدة في الشهر، أو أكثر إذا لزم الأمر.
هل ساعدت الحلول المذكورة أعلاه على حل المشكلة؟ إذا كانت الإجابة لا، فيُرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المساعدة.