تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8600 (AIS8540) | جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8000 (GC628، GC629) | جهاز ProTouch (GC610، GC612، GC625، GC626، GC627) | جهاز ProTouch ‏2 في 1 (GC617، GC618).

بفضل تصميم محرك Philips الحاصل على براءة اختراع، لا تحتاجين إلى إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. ستتم إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا وتخزينها داخليًا في قاعدة الجهاز. لقد صممنا هذه المساحة خصوصًا لتخزين الترسبات الكلسية حتى لا تتطلب اتخاذ أي إجراء منكِ.