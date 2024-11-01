للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه (ليس لأجهزة الكي المولدة للبخار)، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز (على سبيل المثال، DST8050/26 GC4909/60) الموجود أسفل قاعدة جهاز الكي كما توضح الصورة التالية.

لمَ نحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية؟

بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم الترسبات الكلسية في الجهاز. كلما كان الماء في منطقتك أكثر عسرًا، تكونت الشوائب الكلسية وتصلبت بشكل أسرع. يمكن أن تؤدي إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips كل شهر إلى شهرين إلى منع البقع البنية والمياه البنية والتسرب. يحافظ التنظيف المنتظم على إخراج البخار في أعلى مستوياته ويطيل عُمر الجهاز.