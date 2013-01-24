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تعرفي على مكواة البخار الأفضل لملابسكِ

بات بإمكانك إزالة التجاعيد وتجديد ملابسك بسرعة تامة. تكتسب مكواة البخار من Philips السخونة بسرعة وهي آمنة على كل أنواع الأقمشة، حتى تلك الدقيقة.
Handheld Garment Steamer

أجهزة مكواة البخار المحمولة

تتميّز مكواة البخار المحمولة بالسرعة والفعالية أينما كنت. تفيدك جدًا في المنزل ويمكنك اصطحابها معك أثناء السفر، تكتسب السخونة بسرعة وتسهّل إزالة التجاعيد من دون استخدام لوح الكيّ.
  • آمنة على الملابس الدقيقة
  • مثالية لكيّ سريع في اللحظة الأخيرة وللسفر
  • خفيفة الوزن ومحمولة
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ClearTouch Essence Garment Steamer

ضعي عطرك المفضل في غطاء العطر المبتكرMyEssence

يمر البخار القوي عبر غطاء العطر ليحمل الرائحة وينقلها إلى ملابسك أثناء الكي بالبخار
  • تتوفر 3 أغطية MyEssence بثلاثة عطور مختلفة
  • يمكنك اختيار كي الملابس بالبخار دون أي عطور باستخدام غطاء خالي من العطور.
  • آمن على جميع انواع الأقمشة فلا يحرقها ولا يترك أي بقع.
  • للحصول على رائحة عطرية تدوم طويلاً على ملابسك، ننصح باستخدام عطر قوي يتكون من مركبات عطرية عالية التركيز مثل الزيوت الأساسية والمستخلصات العطرية
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Stand Garment Steamer

مكواة البخارالعامودية ذات قدر الماء

تتميّز مكواة البخار العمودية بثبات استثنائي وتزيل التجاعيد بسرعة وفعالية، لذلك تُعتبر مثالية للاستخدام في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للبحث عن مكان لتعليق ملابسك أثناء كيّها بالبخار بفضل حلول التعليق المضمنة.
  • سريعة وقوية وآمنة على الملابس الدقيقة
  • حلول تعليق مضمنة وسهلة الاستخدام
  • خزان مياه كبير لجلسات كيّ مطوّلة بالبخار
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  • العناية بثيابك

    العناية بثيابك

    إن كل مكواة بخار نقدّمها لطيفة على الأقمشة الدقيقة، بدءًا من الفساتين الصيفية ووصولاً إلى السترات الملفتة للنظر. وهي قوية بما يكفي لتجديد الأقمشة الأكثر سماكة أيضًا. مهما كان ذوقك في الملابس، يمكنك ارتداء ما أردت متى أردت من دون الحاجة إلى الاستعانة بلوح الكيّ.

  • تنقيح سريع

    تنقيح سريع

    لا تدع التجاعيد تقلل من وهج أسلوبك. إذ يسهل إعداد مكواة البخار من Philips وهي تكتسب سخونة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسهّل تجهيز ملابسك في غضون دقائق، أكان سروالاً مجعّدًا أو قميصًا تملأه الخطوط المزعجة.

  • لكل أرجاء المنزل

    لكل أرجاء المنزل

    لا يقتصر استخدام مكواة البخار على الملابس وحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لتنظيف الأرائك والستائر. فهي لطيفة بما يكفي على الأقمشة الدقيقة وتشكّل طريقة رائعة لتجديد الأقمشة الأكثر سماكة. بالتالي، تُعتبر مكواة البخار من Philips أداة لا غنى عنها في كل أرجاء المنزل.

  • تجديد ملابسك وحمايتها وإطالة عمرها

    تجديد ملابسك وحمايتها وإطالة عمرها

    لا يقتصر عمل مكواة البخار من Philips على إزالة التجاعيد عن الملابس، إذ يقضي البخار الساخن على البكتيريا ويزيل الروائح الناتجة عن الطعام أو السجائر وغير المرغوب فيها. ارتدي ملابسك المفضلة لمدة أطول بتجديدها بسهولة بانتظار غسلها أو إرسالها إلى المصبغة.

اعتنِ بملابسك الرقيقة و التي يصعب كيَها

 

يشكّل البخار طريقة فعالة جدًا لإزالة التجاعيد عن الملابس وإعادة النضارة إليها، بما في ذلك الملابس التي يصعب كيّها مثل: قميص من حرير أو تنورة مع ثنيات، أو سترة من الكشمير أو بدلة عملة. يعتبر القدر البخاري للملابس مثالي لـ:
  • Ruffles and rushes
    Lace
    Pleated Fabrics
    Silk
  • Embroideries
    Jackets and Coats
    Suit trousers
    Wool

    كيفية إزالة الترسبات عن قدر بخاري للثياب محدد من Philips

    سهولة لا تضاهى في استخدام مكواة البخار من Philips:

     
    • املأي خزان المياه وأوصلي مكواة البخار بالكهرباء
    • انتظري لأقل من دقيقة لتسخن المياه
    • علّقي ثيابك على سطح ثابت أو مباشرة على علاّقة الثياب المضمنة في مكواة البخار
    • مدّدي القماش بلطف بيد واعمدي إلى الكيّ باليد الأخرى
    لسه شرياها روعه في استخدامها و مميزة جداً

    بجد تحفة اشترتها من شهر بس فظيعة

    رائعة رائعة رائعة سهلة الإستخدام و سريعة ما تاخذ وقت كثير ممياتها جميلة

    وااوو, كل منتجات فيلبس الأفضل و الأروع

    بجد انا بشكركم لانني اشتريتها و رائعة جداً بجد و الله

    جميل جداً هذا المنتج شكراً

    إزالة الترسبات عن مكواة البخار من Philips

    يتراكم الكلس أو الترسبات على القدر البخاري للملابس الذي يعمل بالبخار. وإذا لم تعمدي إلى إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستظهر بقع بيضاء/بنية على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل البخار بأعلى قوة. لذلك، ننصحك بإزالة الترسبات بشكل منتظم، وبشكل خاص إذا كانت المياه لديك عسرة. أنقري أدناه لمعرفة كيفية إزالة الترسبات عن القدر البخاري للملابس من Philips.
    Descaling your garment steamer
    Descaling your garment steamer

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