مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips
شغّل شاشات LED مصممّة بشكل فريد للاستخدام في الأماكن العامة ستضمن بالتأكيد مشاركة الجمهور. قدّم تجارب بصرية غامرة بفضل الاتصال السلس والأحجام المختلفة والانحناءات القابلة للتخصيص، ما يتيح تصميم عرض مذهل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips
ارتقِ برحلتك البصرية إلى مستوى أعلى
44 بوصة
تقنية Direct View LED
يضمن محتوى واضح جدًا ودقة ألوان رائعة.
يضمن محتوى واضح جدًا ودقة ألوان رائعة. احصل على صور سلسة وخالية من الاهتزاز مع معدل تحديث مرتفع.
توحيد سطوع يتجاوز 97%.
استمتع بسطوع ثابت مع توحيد سطوع يتجاوز 97%.
ارتقِ بتجربتك البصرية إلى مستوى أعلى.
ارتقِ بتجربتك البصرية إلى مستوى أعلى مع مجموعة واسعة من الألوان للحصول على صور تحاكي الواقع.
تميّز التضارب
اختبر الوضوح الاستثنائي مع نسبة تباين تبلغ > = 3000:1.
استهلاك أقل للطاقة
تكنولوجيا في تطوّر دائم لمستقبل مستدام لشركتك من خلال ميزات مضمّنة لتوفير الطاقة.
خفيف الوزن يمكن تثبيته على الحائط أو رفعه على حامل
تدعم السلسلة 5000 من مصابيح LED المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips أيضًا التركيب الثابت على حامل، بالإضافة إلى توفّر مجموعة اختيارية من التوصيلات والأقواس للتثبيت على الحائط.
صيانة يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية
يمكن الوصول إلى العناصر الكهربائية الداخلية واستبدالها بسهولة لأغراض الخدمة والصيانة. ويمكن إزالة الوحدات في الصندوق بسهولة وأمان باستخدام أداة الفك المخصصة.
احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي
ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أم 8K أم حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.
إدارة الكبلات المضمّنة
تأتي شاشات LED من السلسلة 5000 المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مزودة بإدارة للكبلات المضمّنة، بحيث تبقى كبلات الطاقة وكبلات البيانات مرتبة. في الوقت نفسه، يتم توصيل الحجرات بسلسلة تعاقبية لكل من كبلات الطاقة والبيانات، ويتم ذلك باستخدام وحدة PPDS الفريدة من لوح إلى لوح وتصميم توصيل الحجرات. ويتيح لك ذلك تقليل الفوضى وتسريع التثبيت.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
نسبة العرض إلى الارتفاع
1:2
تجانس السطوع
>=97%
المعايرة (السطوع/اللون)
معتمد
نطاق ضبط حرارة اللون
4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
حرارة اللون الافتراضية
6500 ± 500 كلفن
نسبة التباين (نموذجي)
>=3000:1
زاوية العرض (أفقية)
150
درجة
زاوية العرض (عمودية)
150
درجة
تحسين الصورة
شاشة بنطاق ألوان واسع
الوضعية
أفقي
عمودي
تردد الإطار (هرتز)
50 و60
معدل التحديث (هرتز)
لغاية 3840 هرتز
ثلاثة طرازات محددة بدقة البكسل
1,9 مم و2,5 مم و3,9 مم
الملاءمة
سهولة التثبيت
براغي مرشدة
وزن خفيف
آلية القفل للحجرة
التوصيل الحلقي للطاقة
- لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل - لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل
التوصيل الحلقي للإشارة
RJ45
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
-20~45
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20~50
درجة مئوية
عمر LED
يحدد لاحقاً
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
10~80%
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
10~85%
الحاوية
مساحة الحجرة (م2)
0.50
حجم الحجرة (مم)
500×1000×40
وصلة البيانات
RJ45
وصلة الطاقة
مدخل/مخرج (C14/C13)
العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
Novastar
الوزن (كجم)
11.2
قطر الحجرة (بوصة)
44,02
بنية الحجرة
ألومنيوم مصبوب في قالب
الملحقات
كبل LAN (RJ45، CAT-5)
قطعة واحدة
QSG
قطعة واحدة
متفرقات
الضمان
سنتان
الموافقات التنظيمية
RoHS
EAC
EN61000-3-2
EN61000-3-3
IEC/UL60950
IEC/UL62368
IEC62471
EN55032
EN55035
إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A