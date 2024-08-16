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  • مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips
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    Signage Solutions شاشة LED

    44HDL5000PP/00

    مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips

    شغّل شاشات LED مصممّة بشكل فريد للاستخدام في الأماكن العامة ستضمن بالتأكيد مشاركة الجمهور. قدّم تجارب بصرية غامرة بفضل الاتصال السلس والأحجام المختلفة والانحناءات القابلة للتخصيص، ما يتيح تصميم عرض مذهل.

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    Signage Solutions شاشة LED

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    مصابيح LED 5000 للاستخدام في الأماكن العامة من Philips

    ارتقِ برحلتك البصرية إلى مستوى أعلى

    • 44 بوصة
    • تقنية Direct View LED

    يضمن محتوى واضح جدًا ودقة ألوان رائعة.

    يضمن محتوى واضح جدًا ودقة ألوان رائعة. احصل على صور سلسة وخالية من الاهتزاز مع معدل تحديث مرتفع.

    توحيد سطوع يتجاوز 97%.

    استمتع بسطوع ثابت مع توحيد سطوع يتجاوز 97%.

    ارتقِ بتجربتك البصرية إلى مستوى أعلى.

    ارتقِ بتجربتك البصرية إلى مستوى أعلى مع مجموعة واسعة من الألوان للحصول على صور تحاكي الواقع.

    تميّز التضارب

    اختبر الوضوح الاستثنائي مع نسبة تباين تبلغ > = 3000:1.

    استهلاك أقل للطاقة

    تكنولوجيا في تطوّر دائم لمستقبل مستدام لشركتك من خلال ميزات مضمّنة لتوفير الطاقة.

    خفيف الوزن يمكن تثبيته على الحائط أو رفعه على حامل

    تدعم السلسلة 5000 من مصابيح LED المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips أيضًا التركيب الثابت على حامل، بالإضافة إلى توفّر مجموعة اختيارية من التوصيلات والأقواس للتثبيت على الحائط.

    صيانة يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية

    يمكن الوصول إلى العناصر الكهربائية الداخلية واستبدالها بسهولة لأغراض الخدمة والصيانة. ويمكن إزالة الوحدات في الصندوق بسهولة وأمان باستخدام أداة الفك المخصصة.

    احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي

    ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أم 8K أم حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.

    إدارة الكبلات المضمّنة

    تأتي شاشات LED من السلسلة 5000 المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مزودة بإدارة للكبلات المضمّنة، بحيث تبقى كبلات الطاقة وكبلات البيانات مرتبة. في الوقت نفسه، يتم توصيل الحجرات بسلسلة تعاقبية لكل من كبلات الطاقة والبيانات، ويتم ذلك باستخدام وحدة PPDS الفريدة من لوح إلى لوح وتصميم توصيل الحجرات. ويتيح لك ذلك تقليل الفوضى وتسريع التثبيت.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      1:2
      تجانس السطوع
      >=97%
      المعايرة (السطوع/اللون)
      معتمد
      نطاق ضبط حرارة اللون
      4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
      حرارة اللون الافتراضية
      6500 ± 500 كلفن
      نسبة التباين (نموذجي)
      >=3000:1
      زاوية العرض (أفقية)
      150  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      150  درجة
      تحسين الصورة
      شاشة بنطاق ألوان واسع
      الوضعية
      • أفقي
      • عمودي
      تردد الإطار (هرتز)
      50 و60
      معدل التحديث (هرتز)
      لغاية 3840 هرتز
      ثلاثة طرازات محددة بدقة البكسل
      1,9 مم و2,5 مم و3,9 مم

    • الملاءمة

      سهولة التثبيت
      • براغي مرشدة
      • وزن خفيف
      • آلية القفل للحجرة
      التوصيل الحلقي للطاقة
      - لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل - لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل
      التوصيل الحلقي للإشارة
      RJ45

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      -20~45  درجة مئوية
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20~50  درجة مئوية
      عمر LED
      يحدد لاحقاً
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10~80%
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10~85%

    • الحاوية

      مساحة الحجرة (م2)
      0.50
      حجم الحجرة (مم)
      500×1000×40
      وصلة البيانات
      RJ45
      وصلة الطاقة
      مدخل/مخرج (C14‏/C13)
      العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
      Novastar
      الوزن (كجم)
      11.2
      قطر الحجرة (بوصة)
      44,02
      بنية الحجرة
      ألومنيوم مصبوب في قالب

    • الملحقات

      كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
      قطعة واحدة
      QSG
      قطعة واحدة

    • متفرقات

      الضمان
      سنتان
      الموافقات التنظيمية
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035
      • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A

    • الوحدة المحددة 14HDL5019PM/00

      دقة البكسل
      1,9 مم
      السطوع بعد المعايرة
      ≤500 نيت
      السطوع قبل المعايرة
      550 نيت
      استهلاك الطاقة الأقصى تيار متردد (واط/م²)
      340 واط
      استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط/م²)
      388 واط
      استهلاك الطاقة (نموذجي واط/م²)
      120 واط
      وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
      131,072
      دقة الوحدة (العرض x الطول)
      128 × 128
      دقة الحجرة (العرض x الطول)
      256 × 512

    • الوحدة المحددة 14HDL5025PM/00

      دقة البكسل
      2,5 مم
      السطوع بعد المعايرة
      ≤ 500 نيت
      السطوع قبل المعايرة
      550 نيت
      استهلاك الطاقة الأقصى تيار متردد (واط/م²)
      300 واط
      استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط/م²)
      340 واط
      استهلاك الطاقة (نموذجي واط/م²)
      100 واط
      وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
      20000
      دقة الوحدة (العرض x الطول)
      100 × 100
      دقة الحجرة (العرض x الطول)
      200 × 400

    • الوحدة المحددة 14HDL5039PM/00

      دقة البكسل
      3,9 مم
      السطوع بعد المعايرة
      ≤ 500 نيت
      السطوع قبل المعايرة
      550 نيت
      استهلاك الطاقة الأقصى تيار متردد (واط/م²)
      300 واط
      استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط/م²)
      340 واط
      استهلاك الطاقة (نموذجي واط/م²)
      وعاء سعة 3.4 لتر
      وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
      32,768
      دقة الوحدة (العرض x الطول)
      64 × 64
      دقة الحجرة (العرض x الطول)
      128 × 256

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