Chromecast مضمّن لمشاركة المحتوى لاسلكيًا

نظّم اجتماعات بسلاسة أكبر وسرعة أعلى بفضل الاتصال اللاسلكي السلس بالشاشة الكبيرة من أي جهاز Apple أو Windows أو Android™‎. يتيح Chromecast المضمّن إمكانية إرسال العروض التقديمية والوسائط من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي على الفور بدقة تصل إلى 4K. كذلك، يتميّز بسعر مقبول ولا يتطلب جهازًا إضافيًا، وهو آمن للاستخدام في الشركات.