هواء صحي أكثر، على الدوام
إن وضع الاستشعار الليلي عبارة عن تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة النوم. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي مع إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات*، واستمتع بهدوء تام أثناء النوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
إن وضع الاستشعار الليلي عبارة عن تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة النوم. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي مع إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات*، واستمتع بهدوء تام أثناء النوم. إكتشف كلّ المميزات
هواء صحي أكثر، على الدوام
إن وضع الاستشعار الليلي عبارة عن تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة النوم. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي مع إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات*، واستمتع بهدوء تام أثناء النوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
إن وضع الاستشعار الليلي عبارة عن تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة النوم. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي مع إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات*، واستمتع بهدوء تام أثناء النوم. إكتشف كلّ المميزات
يزيل الرذاذات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي، من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الرذاذات في الهواء التي قد تحتوي على فيروسات.*
تتميّز تقنية VitaShield IPS مع تصميمها الأيروديناميكي وفلتر NanoProtect Pro بمعدل توفير معزز للهواء النظيف يصل إلى 270 م3/الساعة، ويمكنها إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا التي يبلغ حجمها 0,02 ميكرون، كما أنها تعمل على فلترة الغازات المؤذية والمضرة مثل الفورمالديهايد والمركّبات العضوية المتطايرة.
يمكن أن تزيد مستويات PM2.5 في الداخل بشكل يتجاوز المستوى المحدد في الإرشادات المحلية بسبب التلوث في الخارج أو النشاطات اليومية مثل الطبخ والتنظيف، إلخ. ولكن يمكن لمستشعر الهواء الذكي أن يكشف مستويات PM2.5 ويعزز سرعة جهاز تنقية الهواء لمعالجة التلوث.
تم تطوير وضع الاستشعار أثناء الليل خصيصًا لغرفة النوم، إذ ينقّي الجهاز هواء الغرفة بسرعة ويراقب باستمرار جودة الهواء في غرفة النوم، ويوفّر لك هواء نظيفًا أثناء نومك. وتساعدك الأنوار الخافتة و/أو المنطفئة والصوت الخافت أنت وعائلتك على النوم بشكلٍ أفضل.
بفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين وقت استبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التنقية غير المجدية. وبالتالي، ضمان توفير هواء صحيّ أكثر على الدوام.
تقدّم لك حلقة الخطوات الأربع الملوّنة التي تظهر في لوحة التحكّم رؤية واضحة لجودة الهواء من خلال استخدام أربعة ألوان تتدرج من الأزرق (مستوى مسببات حساسية وجسيمات مناسب) إلى الأحمر (مستوى مسببات حساسية وجسيمات سيئ).
حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*
واجهة مستخدم تعمل باللمس مع شاشة
فلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا مصمم ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة لمقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.
التصميم واللون الخارجي
Performance
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
الخدمة
الاستدامة
الوزن والأبعاد