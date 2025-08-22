يلتقط الروائح والملوثات الغازية

تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 95% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (10): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOC) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزون.