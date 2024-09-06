قوة هائلة في حجم أصغر

حجم أصغر، سرعة تنظيف أكبر (1)، بفضل التصميم المبتكر ذي المروحتين. مع التنقية القوية التي تبلغ 520 مترًا مكعبًا/الساعة (معدل تسليم هواء نظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع المساحات الكبيرة التي تصل إلى 135 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 6 دقائق (3).