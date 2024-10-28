FY3200/30
فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 3200 من Philips: الطُرز AC3210، وAC3220، وAC3221. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.
تتطلب الطُرز المتوافقة استخدام كلا الفلترين في الوقت نفسه للحصول على أداء فلترة مثالي. ما عليك سوى إدخال أحدهما في الجزء السفلي من جهاز تنقية الهواء، والآخر في الجزء العلوي.
يضمن الفلتر الأداء الأمثل للتنقية لمدة تصل إلى عام واحد (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. لتحسين التنقية، نظِّف الفلتر الأولي بانتظام.
صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.
نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.
يخطرك جهاز Philips الخاص بك بموعد استبدال الفلتر، من خلال مؤشر على الشاشة. لا تتطلّب الصيانة مجهودًا، وتستغرق أقل من دقيقة.
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
محتويات الصندوق
مراحل التنقية
الوزن والأبعاد
استبدال
الأداء
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