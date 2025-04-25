ACP620/00
تبريد قوي ومضمون
استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع تدفق هواء يصل إلى 30 مترًا، تضمن هذه المروحة نسيمًا لطيفًا ومنعشًا يحافظ على الغرفة بأكملها مريحة
توفر المروحة تدفق هواء تبريدي بقوة 3250 م³/ساعة للحفاظ على غرفتك منعشة ومريحة. وتعمل على تدوير الهواء بكفاءة، ما يساعد على تقليل الشعور بالهواء المحصور ويضمن توفير نسيم لطيف في المساحة بأكملها.
استمتع ببيئة هادئة للعمل أو القراءة أو النوم مع نسيم لطيف لا يسبب إزعاجًا. تعمل المروحة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 40 ديسيبل(أ) عند أقل إعداد ليبقى الجو هادئًا ومريحًا.
صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.
اضبط الإعدادات بسهولة مع 3 خيارات للسرعة، من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. اختر أفضل إعداد يناسبك واستمتع براحة مخصصة لك.
اشعر بالنسيم البارد في كل زاوية. يمكن إمالة المروحة بزاوية 30 درجة، كما تدور تلقائيًا بزاوية 80 درجة، ما يضمن تدفق الهواء بشكل متساوٍ في كل أنحاء الغرفة.
توفر قاعدة XL ثباتًا إضافيًا، ما يضمن بقاء المروحة في مكانها حتى مع السرعات العالية. يسهم هذا التصميم القوي في تقليل الاهتزازات ويعزز الأمان، ما يوفر تجربة تبريد أكثر استقرارًا وموثوقية.
المروحة موفرة للطاقة، حيث تستهلك 45 واط بحد أقصى، أي أقل من استهلاك المصباح التقليدي وأقل 50 مرة من استهلاك مكيف الهواء المحمول القياسي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.
تم تصميم هذه المروحة مع مراعاة معايير السلامة، حيث تحتوي على فاصمة حرارية، وقابس معتمد، ومتوافقة مع معاير RoHS. تقوم الفاصمة الحرارية بفصل الطاقة عند زيادة درجة حرارة المحرك، بينما يضمن القابس المعتمد التشغيل الآمن. كما تحد تقنية RoHS من المواد الخطرة، ما يجعل هذه المروحة خيارًا أكثر أمانًا لك وللبيئة.
استمتع براحة مخصصة مع عمود المروحة التلسكوبي القابل لتعديل الارتفاع، ما يسمح لك بتحريك المروحة بسهولة إلى أعلى وأسفل. اختر اتجاه تدفق الهواء المثالي وفقًا لاحتياجاتك، سواء أكنت جالسًا أم واقفًا أم مستلقيًا.
يمكن تجميع هذه المروحة بسهولة في بضع خطوات فقط. إضافة إلى ذلك، تم تصميمها بحيث تكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب تنظيفها سوى مسحة سريعة بقطعة قماش مبللة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.