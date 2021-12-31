ADD4972BKS/56
مفهوم جديد للمياه المعبأة
بفضل نظام التصفية Micro P-Clean، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإزالة الجزيئات البلاستيكية بفعالية لضمان تزويدك بمياه نظيفة. كذلك، يأتي مزوّدًا بتقنية التعقيم بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية، للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سنضمن لك الحصول على مياه أنظف مع إزالة الجزئيات البلاستيكية بفعالية*، بفضل نظام التصفية Micro P-Clean المزوّد بنظام تصفية دقيقة تبلغ 1 ميكرون.
يتميّز فلتر MicroClean بسعة تصفية تبلغ 4000 لتر، أي أنه يدوم لمدة سنة كاملة تقريبًا***.
نظرًا إلى عدم وجود الكلور، تميل الجراثيم إلى النمو في المياه الراقدة داخل القارورة أو خزان المياه الباردة. لذلك، قمنا بتزويد خزان المياه الباردة بتقنية الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED المتطورة للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا**. يتم تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED لمدة ساعة واحدة بعد توصيل الموزّع بمصدر الطاقة، وهو يعمل لمدة ساعة واحدة كل ساعتين للحرص على أن تكون المياه نظيفة.
يذكرك مؤشر ClearSmart باستبدال الفلتر في الوقت المحدد لضمان الحفاظ على جودة المياه. عندما توشك صلاحية الفلتر على الانتهاء، يبدأ المؤشر بالوميض ويصبح لونه أحمر عند انتهاء صلاحية الفلتر.
تغيير فلتر QuickTwist لاستبدال الفلتر بسهولة تامة؛ ما من حاجة إلى خدمة احترافية.
تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.
تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.
يتميّز أنبوب المياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بأنه مقاوم للصدأ، ويساعد تصميمه على شكل Z في الوصول إلى قاع القارورة بحيث لا تتبقى فيها أي كمية مياه.
يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.
مواصفات الفلتر
المواصفات العامة
الطاقة
بلد المنشأ
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