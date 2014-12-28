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  • تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    Bodygroom Series 1000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

    BG1024/16

    تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للعناية بالجسم وهي مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. تقوم آلة الحلاقة بتشذيب الشعر في المناطق الحساسة بأمان وهي مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Bodygroom Series 1000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

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    تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    آلة تشذيب ثنائية الاتجاه مع واقٍ لحماية البشرة

    • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
    • مع بطارية واحدة من نوع AA
    نظام حماية للبشرة يحمي البشرة في أثناء العناية بالجسم

    نظام حماية للبشرة يحمي البشرة في أثناء العناية بالجسم

    يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك في أثناء العناية بالبشرة. يسمح لك هذا النظام بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين

    طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين

    تمنحك بطارية قلوية واحدة مقاس AA من Philips، صغيرة الحجم وفعالة، طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين. قد يختلف وقت تشغيل البطارية وفقًا لنوع الشعر ووتيرة الاستخدام.

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      إعداد طول واحد مثبّت

    • الملحقات

      بطاريات مضمّنة
      بطارية AA مضمنة
      سلك الاستحمام
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      بطارية AA
      وقت التشغيل
      ما يصل إلى شهرين

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      أداة تشذيب ثنائية الاتجاه
      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      • قابلة للغسل بالكامل
      • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      • لا حاجة إلى زيوت
      • ما من حاجة إلى استبدال الشفرات
      العملية
      استخدام لاسلكي
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم

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