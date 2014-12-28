BG1024/16
تشذيب سهل وآمن لشعر الجسم حتى أسفل الخصر
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للعناية بالجسم وهي مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. تقوم آلة الحلاقة بتشذيب الشعر في المناطق الحساسة بأمان وهي مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك في أثناء العناية بالبشرة. يسمح لك هذا النظام بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.
قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
تمنحك بطارية قلوية واحدة مقاس AA من Philips، صغيرة الحجم وفعالة، طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين. قد يختلف وقت تشغيل البطارية وفقًا لنوع الشعر ووتيرة الاستخدام.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.
صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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نظام قص
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