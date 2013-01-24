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Bodygroom series 3000

آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

BG3010/15
  • حلاقة سلسلة لشعر الجسم حلاقة سلسلة لشعر الجسم حلاقة سلسلة لشعر الجسم
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    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG3010/15

    حلاقة سلسلة لشعر الجسم

    تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    حلاقة سلسلة لشعر الجسم

    تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة سلسلة لشعر الجسم

    تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    حلاقة سلسلة لشعر الجسم

    تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم). إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل shaving

      حلاقة سلسلة لشعر الجسم

      مصممة لحماية البشرة حتى في المناطق الحساسة

      • آلة حلاقة لطيفة على البشرة
      • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
      • استخدام لاسلكي 50 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
      حلاقة كل مناطق الجسم أو تشذيبها بكل ثقة

      حلاقة كل مناطق الجسم أو تشذيبها بكل ثقة

      تم تصميمها لتكون آمنة ومريحة للاستخدام في مناطق تحت الإبطَين والصدر والمعدة والكتفَين والخاصرتَين والساقَين. تلتقط آلة الحلاقة الناعمة على البشرة الشعيرات بطول متفاوت وتقصّها، من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو ملامسة الحواف الحادة للبشرة.

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.

      مع مشط لعملية تشذيب طبيعية (3 مم)

      مع مشط لعملية تشذيب طبيعية (3 مم)

      مشط واحد مضمن لتشذيب طبيعي بدقة 3 ملم. ثبّت المشط على نظام الحلاقة، لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 ملم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون المشط للحصول على نتيجة أكثر دقة. يُنصح باستخدام المشط قبل تشذيب الشعر الأكثر سماكة.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة أثناء الاستحمام أو بعده. تتميّز آلة العناية بالجسم بأنها مقاومة تمامًا للمياه، لذا يمكنك تشطيفها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر الحلاقة
        رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
        راحة البشرة
        • نظام الراحة للبشرة
        • راحة في المناطق الحساسة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        إعداد طول واحد مثبّت

      • الملحقات

        المشط
        مشط للجسم (3 مم)

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        50 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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