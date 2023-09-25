BG3017/01
عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. استخدم آلة الحلاقة بتقنية اتباع المنحنيات 2D أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.
قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على الجسم بكامله مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.
صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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